Maaliskuun alku on ollut katkeransuloinen Cardanolle (ADA) , mutta enimmäkseen kolikko on liikkunut sivusuunnassa. Kun lisää karhun painetta alkaa muodostua, ADA:lla on edessään mahdollisuus saavuttaa lähiaikoina kaikkien aikojen alin taso. Seuraavassa muutamia merkittäviä kohokohtia:

Cardano (ADA) on rikkonut ratkaisevan 0,80 dollarin tuen

Kirjoitushetkellä kolikon kauppahinta oli 0,79 dollaria, mikä on noin 1 % nousu päivän aikana.

Lisää heikkoutta on tiedossa, jolloin ADA voi laskea alle 0,70 dollarin, joka on tämän vuoden alin taso.

Tietolähde: Tradingview

Cardano (ADA) – Hinta-analyysi ja ennuste

Käytyään kauppaa sivuttain suurimman osan maaliskuusta, Cardano (ADA) näyttää siltä, että sillä ei ole enempää nousevaa vauhtia nousta entisestään. Kolikko oli onnistunut pitämään 0,80 dollarin tuen viimeisen viikon aikana, mutta se on nyt rikottu. Kirjoitushetkellä ADA:n arvo oli 0,79 dollaria.

Odotammekin lisäheikkouksia. Itse asiassa, kun tarkastellaan päivänsisäistä hintakehitystä tänään, ADA on jälleen liikkunut ennustettavasti sivusuunnassa, nousten vain 1 %. On todennäköistä, että kolikko saavuttaa pohjan 0,70 dollarissa tai sen alapuolella. Tämä voisi nostaa ADA:n tämän vuoden alimmalle tasolleen.

Romahdus ei voisi olla järkyttävämpi. Tammikuun lopulla ADA testasi 1,64 dollaria, mikä näytti olevan kunnon nousujohteinen kehitys. Mutta nyt kolikko on menettänyt yli 50 % arvostaan kyseisistä huippulukemista.

Onko Cardano (ADA) hyvä ostos?

Huolimatta nousuista ja laskuista, ADA on edelleen yksi markkinoiden tärkeimmistä kryptovaluutoista. Ei ole epäilystäkään siitä, että pitkän aikavälin perustekijät pysyvät edelleen positiivisina.

Mutta jos haluat saada ADA:a halvalla, on hyvä odottaa muutama viikko. Kun kolikko laskee alle 0,70 dollarin, on hyvä aika ostaa ja pitää sitä noin vuoden ajan.