Cardano vs Solana? Metacade (MCADE) sijoittajien suosiossa

Cardano ja Solana ovat kaksi massiivista nimeä tämän päivän kryptomaailmassa. Monet ovat väittäneet, että niillä on jopa potentiaalia ”tappaa” Ethereum, sillä ne ovat rynnistäneet näyttämölle ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan ja tukevat samalla hajautettuja sovelluksia (dApp).

Asiat ovat kuitenkin muuttuneet viime aikoina. Monet sijoittajat uskovat nyt, että Ethereumiin perustuvalla Metacade-projektilla on paljon suurempi pitkän aikavälin potentiaali.

Epäonnistuneet valtausyritykset

Cardanoa ja Solanaa kutsuttiin aikoinaan ”ETH Killereiksi”. Hypestä huolimatta molemmilla on toistaiseksi ollut vaikeuksia nujertaa maailman suurinta Web3-ekosysteemiä. Molemmat ketjut kykenevät tarjoamaan nopeammat transaktiot ja paljon halvemmat maksut, joten miksi ne ovat epäonnistuneet yrityksissään pudottaa Ethereum pois valtaistuimeltaan?

Näissä kahdessa ekosysteemissä itsessään toimii monia erilaisia projekteja. Lisäksi kummatkin pystyvät tarjoamaan NFT:tä sekä kaikenlaisia hajautettuja rahoituspalveluja ( DeFi ). Ongelmana on, että näitä palveluja ei tunnu haluavan käyttää yhtä moni kuin Ethereumiin perustuvia hankkeita.

Mikä on Solana (SOL)?

Solanaa (SOL) on kehuttu seuraavan sukupolven suorituskykyiseksi lohkoketjuksi. Verkon avulla kehittäjät voivat rakentaa hajautettuja sovelluksia, jotka ovat skaalautuvia, turvallisia ja tehokkaita. Se käyttää Proof of Stake -konsensusmekanismia energiakustannusten vähentämiseksi ja transaktioiden nopeuttamiseksi.

Solana toimii ainutlaatuisella algoritmilla, joka voi käsitellä jopa 50 000 transaktiota sekunnissa (TPS). Ethereumin ja Cardanon tavoin Solana on Layer 1 -lohkoketju, joka ei ole riippuvainen mistään kolmannen osapuolen alustasta tai verkosta. Suurista lupauksista huolimatta ketjussa on suhteellisen vähän solmuja, joten käytännössä se on vähemmän hajautettu kuin monet kollegansa L1-ketjussa.

Tämän lisäksi verkko on kohdannut säännöllisesti epäonnistumisia kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Kesäkuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana Solana-lohkoketju sammui seitsemän kertaa. Koska lohkoketjujen pitäisi olla käytettävissä 24/7/365, on tämä saanut monet sijoittajat menettämään uskonsa ekosysteemiin. Todettakoon vertailun vuoksi, että Bitcoin on toiminut yhtäjaksoisesti jo yhdeksän vuotta putkeen.

Mikä on Cardano (ADA)?

Cardanon (ADA) tarjonta on samanlaista kuin Solanan, mutta sen verkko on ollut kestävämpi. Solanan tavoin Cardano pyrkii tarjoamaan ratkaisun joihinkin Ethereumin tärkeimpiin puutteisiin ja takaamaan samalla älykkäiden sopimusten yhteensopivuuden. Tärkein ero Cardanon ja muiden verkkojen välillä on se, että juuri Cardano oli ensimmäinen lohkoketju, joka kehitettiin vertaisarvioitua tutkimusta hyödyntämällä.

Cardano käyttää ainutlaatuista kerrosarkkitehtuuria, joka koostuu selvityskerroksesta (Layer 1) ja laskentakerroksesta (Layer 2). Cardanon kotimainen kryptovaluutta ADA käyttää selvityskerrosta, kun taas laskentakerros mahdollistaa älykkäät sopimukset ja hajautetut sovellukset.

ADA-tiimi kehittää verkkoon parhaillaan uutta skaalautuvuusratkaisua nimeltä Hydra . Kun tämä päivitys tulee käyttöön, Cardanon odotetaan pystyvän käsittelemään jopa 1 000 000 transaktiota sekunnissa (TPS), mikä on valtava parannus Ethereumiin verrattuna – jopa sen jälkeen, kun ”The Merge” kasvattaa ETH:n määrän 15 TPS:stä 100 000:een.

Suuret lupaukset, pienet vaatimukset

Vaikka sekä Solana että Cardano näyttivät siltä, että niiden kohtalona oli ”selättää” Ethereum markkinakapasiteetin suhteen, on tämä ennuste toistaiseksi jäänyt kauas tavoitteesta. Jokainen Layer 1 -ketju voi tuottaa skaalautuvia dAppeja, mutta keskeinen ongelma on se, että vain harva valitsee niitä.

Cardanolla on tällä hetkellä vain 70 000 aktiivista lompakko-osoitetta, mikä on alle kymmenesosa Ethereumin kokonaismäärästä. Ethereumille rakennetuilla dAppeilla on ainutlaatuinen etu käyttöasteen suhteen, koska useammat ihmiset haluavat käyttää ekosysteemiä. Hanke, joka näyttää hyödyntävän Ethereumin integroituja etuja, on Metacade.

Metacade: Laaja käyttöpotentiaali

Sijoittajien kiinnostus Metacadea kohtaan on alkanut herätä useista eri syistä. Hanke on upouusi play-to-earn-ekosysteemi, joka on luonnostaan yhteisökeskeinen ja tarjoaa jäsenilleen uskomattomia etuja.

Kun GameFi näyttää laajentuvan koko kolmen miljardin ihmisen markkinoille ja valloittaa jalansijaa peliteollisuudessa, Metacaden kaltaisilla projekteilla on erittäin hyvät mahdollisuudet houkutella puoleensa suuri määrä käyttäjiä. Osoituksena tästä Splinterlands vetää puoleensa usein jopa yli miljoona aktiivista käyttäjää, mikä on huomattavasti enemmän kuin Cardanon 70 000 käyttäjää.

Metacade pyrkii samanlaiseen menestykseen, ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet edesauttavat tavoitteen toteutumista. Kun huomioidaan, että Metacade on yksittäisen nimikkeen sijaan kokonainen pelihalli, on se hyvinkin mahdollista.

Yhteisön aloitteita

Metacade tarjoaa GameFi-pelaajille paikan, jossa he voivat rentoutua, hengailla ja ansaita kryptopalkintoja lukemattomin mielenkiintoisin tavoin. Pelaajien voi usein olla vaikea löytää uusinta (ja arvokkainta) tietoa, jotta he saisivat parhaan mahdollisen hyödyn irti lohkoketjupelikokemuksestaan. Metacade ratkaisee tämän ongelman luomalla peliyhteisölle keskuksen, jossa tätä tietoa voidaan jakaa, mukaan lukien uusimmat pelikehitykset ja pelitekniikat.

Tämän lisäksi Metacade tarjoaa käyttäjille MCADE-tokeneita kiitoksena siitä, että he jakavat tietämystään yhteisössä. Alusta kannustaa pelaajien väliseen vahvaan kanssakäymiseen ja antaa heille samalla lisää ansaintamahdollisuuksia.

Pelaajien omistuksessa

Metacadesta on tarkoitus tulla hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), mikä vaikuttaa olevan toinen merkittävä tekijä suuren käyttäjämäärän houkuttelemisessa alustalle. MCADE:n haltijat voivat äänestää siitä, miten alusta toimii tulevaisuudessa, sillä Metacade -alusta tuo enemmän valtaa takaisin pelaajien käsiin ja pyrkii kehittämään GameFi-alaa itsessään.

Metacade pyrkii edesauttamaan GameFi-alan kasvua muun muassa Metagrants-ohjelman avulla. Pelaajat voivat kokoontua yhteen, äänestää ja päättää, mitä uusia P2E-pelit tulisi luoda tulevaisuudessa. Kun Metacade-yhteisö on arvioinut potentiaalisimmat ehdotukset, voi se rahoittaa niitä suoraan pelinkehityksen helpottamiseksi.

SOL vs ADA vs MCADE: Näitä seikkoja sijoittajat tarkastelevat

Koska Solana on kamppaillut toden teolla pysyäkseen pystyssä, eikä Cardano ole saavuttanut riittävästi käyttäjiä, kumpikaan hanke ei ole onnistunut ”selättämään” Ethereumia. Itse asiassa Ethereum on juuri saanut ”The Mergen” suoritettua, ja tarjoaa nyt samanlaisen transaktioiden nopeuden kuin kilpailijansa. Koska ekosysteemi on käyttäjämäärältään huomattavasti suurempi, sillä on suuri kilpailuetu.

Ethereumille rakennetulla Metacadella on mainiot edellytykset räjähdysmäiseen kasvuun. Sen lisäksi että se tarjoaa Ethereumin käyttäjille joitakin ainutlaatuisia etuja, alusta tarjoaa myös erilaisia Play-to-Earn-pelejä pelihallissaan. MCADE-tokenin presale on vasta alkanut, mikä tarkoittaa, että sillä on erittäin suuri potentiaali sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

GameFi:n jatkaessa kasvuaan Metacaden kaltaiset projektit voivat olla avainroolissa yhdistämässä laajemmat toimialat toisiinsa. Se on erittäin houkutteleva vaihtoehto pelaajille, ja sijoittajat saattavat ajatella, että sillä voi olla paljon valoisampi tulevaisuus verrattuna Solanan ja Cardanon kaltaisiin suuriin nimiin.

MCADE-token julkaistaan vain 0,008 dollarilla ensimmäisellä sijoituskierroksella. Presalen myöhemmissä vaiheissa hinta nousee 0,02 dollariin. Jos luet tätä, voit osallistua ja päästä käsiksi merkittäviin voittoihin hyvissä ajoin ennen kuin token tulee julkiseksi myöhemmin tänä vuonna.

Voit ostaa SOL:a eTorossa täällä .

Voit ostaa ADA:a eTorossa täällä .