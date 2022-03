Lionel Messi ja Socios ovat allekirjoittaneet 20 miljoonan dollarin sopimuksen, jossa Messistä tulee Socioksen globaali brändilähettiläs, Reuters raportoi. Socios-valtuutettu Chiliz on 21 % nousussa uutisten johdosta.

Jos haluat tietää mikä Chiliz on, voiko se antaa hyvän tuoton sekä parhaat Chilizin ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta CHZ Binance tänään

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Osta CHZ eToro tänään Vastuuvapauslauseke

Chilizin loi samanniminen fintech-palveluntarjoaja, joka sijaitsee Maltalla. Urheilun johtava digitaalinen valuutta on Socios, lohkoketjupohjainen urheiluviihdealusta, jonka avulla käyttäjät voivat osallistua brändin hallintaan.

Socios-fanitokenit ovat esimerkki. Ne antavat urheiluseuroille ja yhdistyksille tavan ottaa yhteyttä faneihinsa ja avata tulovirtoja. Fanit voivat vaikuttaa seuraan liittyviin päätöksiin ja osallistua niihin mielipidekyselyillä ja selvityksillä, kuten pelaajien käsivarsinauhoissa olevilla lausunnoilla.

Chiliz saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Analytics Insight kertoo, että Chilizin tämän vuoden virstanpylväät eivät ole alustan lopullinen tavoite ja fanit voivat odottaa paljon enemmän edistystä ja teknologisia päivityksiä.

He ennustavat, että Chiliz saavuttaa todennäköisesti 0,75 dollaria vuonna 2024, jos seuraavat kaksi vuotta menevät suunnitellusti. Se ei tule laskemaan alle 0,35 dollarin.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022