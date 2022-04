Laajemmat kryptomarkkinat ovat aloittaneet uuden viikon samalla tavalla kuin viime viikolla. Useimmat kolikot ovat edelleen raportoineet tappioita. Mutta kaiken tämän keskellä, Decentralized Social (DESO) näyttää itse asiassa olevan vakaa; kolikko on suhteellisen nouseva muihin markkinoihin verrattuna. Tässä mitä sinun olisi hyvä tietää:

DESO on kasvanut lähes 10 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on markkinoita parempi

Kolikko pysyy myös selvästi tärkeän 37,5 dollarin tukialueen yläpuolella

Mutta massiiviset valastilat avaavat DESOn villille epävakaudelle

Tietolähde: Tradingview

Decentralized Social (DESO) – hintatoiminta

Kuten edellä mainittiin, DESO on onnistunut päihittämään koko markkinat kilometrin verran. Koska useimpien kolikoiden arvo on laskussa yksinumeroisina, DESO on kasvanut yli 10 % pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana. Kolikon arvo on nyt noussut lähes 70 % vuoden 2022 alimmasta pisteestään, ja vauhti näyttää jatkuvan.

Lisäksi DESO pysyy tärkeän 37,50 dollarin tukialueen yläpuolella. Niin kauan kuin härät pitävät hintakehityksen tämän yläpuolella, DESOn painopiste nousee kohti 54 dollaria lähitulevaisuudessa. Suurin riskitekijä on kuitenkin valtava valaiden kerääntyminen.

Tämä tekee siitä alttiin villille volatiliteetille, jos suuret lompakot päättävät myydä. Itse asiassa skenaario, jossa DESO menettää 37,50 dollarin tuen, on mahdollinen. Tämä voi aiheuttaa massiivisia myyntipaineita ja painaa hintaa alas.

Onko DESO kannattava omaisuus?

Se on, ja se riippuu täysin siitä, kuinka haluat toistaa nykyisen asetuksen. DESO voi silti lisätä vähintään 20 % arvoonsa ennen kuin se korjaantuu, joten kyseessä on lyhytaikainen peli. Tämä riippuu kuitenkin siitä, päättävätkö valaat myydä vai ei.

Lisäksi DESO on melko kunnollinen pitkän aikavälin hyödyke. Uskomme, että kolikolla on potentiaalia koskettaa 100 dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä, mikä on 100 %:n tuotto.