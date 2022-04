Kava (KAVA) tavoittelee 6,68 dollaria, vaikka ralli on hidastunut

Kava (KAVA) näyttää osoittavan useita nousevia signaaleja. Tämä, vaikka kolikko putoaa jyrkästi äskettäisestä rallistaan. KAVA pyrkii tällä hetkellä konsolidoitumaan ennen seuraavaa härkäjuoksuaan, ja tämä voi tapahtua nopeammin kuin uskotkaan. Tässä viimeisin kehitys:

KAVA voi nousta 6,68 dollariin tulevassa härkäjuoksussa

Kolikko käy kauppaa tärkeän 4,13 dollarin tukialueen yläpuolella

KAVA on suhteellisen lähempänä kaikkien aikojen ennätystään muihin altcoineihin verrattuna

Tietolähde: Tradingview

Kava (KAVA) – Voisiko se saavuttaa 6,68 dollaria

Toisin kuin useimmat markkinoiden altcoinit, KAVA on pysynyt erittäin kestävänä viimeaikaisille markkinapaineille. Vaikka useimmat altcoinit ovat pudonneet lähes 90 % kaikkien aikojen ennätyksistään, KAVA on menestynyt paljon paremmin, sillä sen arvo on noin 45 % alhaisempi kuin sen ATH.

Kolikko on tällä hetkellä konsolidointivaiheessa. Jos härillä on 4,13 dollarin ratkaiseva tuki, näemme todennäköisesti lähitulevaisuudessa nousun, joka vie KAVAn lähemmäksi 6,68 dollarin rajaa. KAVA on myös toipunut jyrkästi vuoden 2022 pohjalta. Helmikuussa 2,55 dollariin kohoamisen jälkeen, kolikko on noussut yli 100 % siitä lähtien.

Odotamme tämän noususuhdanteen jatkuvan lähitulevaisuudessa. KAVA nousee todennäköisesti yli 5 dollaria tulevina päivinä, ennen kuin konsolidoituu uudelleen ja testaa 6,68 dollarin tasoa. Jos näin tapahtuu, kolikon voitto on jopa 55 % nykyisestä hinnasta.

Pitäisikö Kava ostaa?

KAVA näyttää valmistautuneen kunnolliseen juoksuun tulevina viikkoina. Tämä olisi ihanteellinen aika kerätä kolikoita. Tarkastele sitä kuitenkin muutaman päivän ajan.

Jos härät pystyvät edelleen pitämään 4,13 dollarin tuen, kannattaa osallistua. Poistumispisteiden tulee olla noin 5 dollaria ja 6 dollaria. Mitä tulee pitkäaikaiseen sijoittamiseen, KAVAlla on uskomattomat perusteet, ja siten sen pitäisi olla hyvä lisä salkkuusi.