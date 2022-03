Kun Elon Musk twiittasi, että ihmiset tarvitsevat uuden hajautetun sosiaalisen median, koska Twitter ei tee työtään, Decentralized Socialin kaltaiset alustat alkoivat nauttia uudesta suosiosta.

Jos haluat tietää mikä Decentralized Social on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa sitä, olet tullut oikeaan paikkaan.

Decentralized Social (DESO) ilmoittaa olevansa maailman ensimmäinen Layer-1 -lohkoketju, joka on räätälöity skaalaamaan hajautetut sosiaaliset sovellukset miljardeille käyttäjille.

Innovatiivinen lohkoketju luotiin vuonna 2019, jonka tarkoituksena on saada virtaa Web3:n hajautetuista sosiaalisista verkostoista. Se on siitä lähtien pyrkinyt ratkaisemaan sosiaalisen median nykyisen keskittämisen aiheuttamia ongelmia.

Toisin kuin perinteinen sosiaalinen media, DESOn sosiaalinen lohkoketju käsittelee sisältöä julkisena hyödykkeenä. Kuka tahansa voi päästä siihen käsiksi. Alusta yhdistää tehokkaan ja skaalautuvan tietokanta-infrastruktuurin, avoimen P2P-rahoitusjärjestelmän kryptovaluuttojen tarjonnan paradigmaan.

Lopputuote on räätälöity tuomaan seuraavan sukupolven Web3-sosiaalinen media. DESO-lohkoketjuun on tähän mennessä rakennettu satoja sovelluksia.

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Tech News Leader ennustaa, että DESO:n hinta nousee tänä vuonna 64,90 dollariin. Viiden vuoden kuluttua yksi DESO on 193,33 dollarin arvoinen. DESO rikkoo 1 000 dollarin rajan vuosikymmenessä, arvon ollen silloin 1 147 dollaria kyseisen analyytikon mukaan.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022