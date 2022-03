94. Oscar-gaala tulee muistaa ainakin yhdestä odottamattomasta tapahtumasta: Will Smith löi Chris Rockia seremoniassa, kun tämä loukkasi Jada Pinkett Smithiä. Will Smith voitti parhaan miespääosan Oscarin.

Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) syntyi nopeasti. Sillä käydään kauppaa UniSwapissa ja PancakeSwapissa.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää lisätietoja siitä mikä WSI-token on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa Will Smith Inu juuri nyt.

Suosituimmat Will Smith Inun ostopaikat nyt

Koska WSI on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa WSI nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi WSI -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien WSI -kolikot.

Mikä Will Smith Inu on?

Will Smith Inun tuottama kaupankäyntivolyymi on ollut lähes 3,7 miljoonaa dollaria alle 24 tunnissa. Token on edelleen nousussa: Nomicsin mukaan se on tänään noussut 36,24 %.

Johtavat tiedotusvälineet kertoivat, että WSI:n luoja tienasi noin 33 000 dollaria Etherissä. Kun sopimuksen perustamis- ja likviditeettikustannukset on vähennetty, tästä tulee 20 000 dollarin nettovoitto useissa tunneissa.

OpenSea-tiedot osoittavat, että vasta perustettu organisaatio nimeltä Will Smith Slap DAO myi 13,3 eetterin arvoisia NFT:itä alle 24 tunnissa. Nykyhinnoin se on yli 40 000 dollaria.

Pitäisikö minun ostaa Will Smith Inu tänään?

Johtavat analyytikot vastaavat kollektiivisesti ja jyrkästi "ei". WSI:llä saattaa olla viime vuoden Squid Tokenin kohtalo. Se on erittäin epävakaa myös uutena hyödykkeenä. Siinä on joitain merkkejä maton vetämisestä alta.

Will Smith Inu – hintaennuste

Tokenille ei ole vielä virallista hintaennustetta. Kryptovaluutta-analyytikot eivät ole sitoutuneet minkäänlaisiin ennusteisiin. Nomics-tiedot osoittavat, että sen nykyinen hinta on 0,0000000113 dollaria.

Will Smith Inu sosiaalisessa mediassa