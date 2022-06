DeFi käynnistyy markkinoiden paniikin keskellä

Kryptoalalla on viime aikoina ollut huolestuttavia trendejä, mutta yksi erityisesti kiinnitti huomiotani viime viikolla. Solanaan perustuva lainausalusta Solend hyväksyi hallituksen äänestyksen yksityisen lompakon haltuunottamisesta.

Yksityinen lompakko (jota kutsutaan tästä eteenpäin ”valaaksi”) talletti lainausalustalle 5,7 miljoonaa SOLia, jonka arvo on tällä hetkellä 200 miljoonaa dollaria. Tätä asemaa vastaan valas lainasi 108 miljoonaa dollaria vakaita kolikoita. 5,7 miljoonaa SOL-tokenia muodostivat yli 95 % alustan kaikista talletuksista.

Ongelma syntyi, kun Solanan hinta painui laajempien markkinoiden rinnalle, mikä alensi valaan vakuuden arvoa dramaattisesti ja toi esiin mahdollisen likvidaatioskenaarion. Tässä tapauksessa markkinat tulvisivat ja mahdollisesti kraateroisi Solanan tokenin arvon.

”Pahimmassa tapauksessa Solend voi päätyä huonoon velkaan”, Solend sanoi. ”Tämä voi aiheuttaa kaaosta ja rasittaa Solanan verkkoa.”

Selvitystyön seuraukset

Tämän SOL-määrän yhdistäminen kaupankäyntivolyymiin korostaa, kuinka paljon tällä olisi vaikutusta markkinoihin, ja bottien laukaisevat vaikutukset DEX:iin todennäköisesti pahentavat entisestään laskupainetta, jos tämä lompakko tulvii markkinoille.

Lainan likvidaatiohinta on 22,27 dollaria, mikä edellyttäisi 35 %:n pudotusta nykyhinnoista, jotta se laukeaisi. Vaikka tämä on huomattava pudotus, Solana on laskenut 80 % pelkästään tänä vuonna ja 35 % pudotus tästä on lähes mahdotonta – ja se oli hyvin lähellä, kun Solana laski viime viikolla 25 dollariin.

Protokollassa yritettiin tavoittaa valas ja kehotettiin heitä lisäämään lainaa, mutta siellä vallitsi radiohiljaisuus, ja lompakko ei toiminut lähes kahteen viikkoon. Joten äänestys meni läpi ja protokolla äänesti ottaa väliaikaisesti haltuunsa valaan lompakon ja vähentää protokollaan kohdistuvaa riskiä.

Lompakon haltuunoton jälkeen suunnitelmana oli likvidoida valas käsikauppojen kautta sen sijaan, että vaarannettaisiin leviäminen ketjun sisällä automaattisten mekanismien avulla.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrowshttps://t.co/Xp7Xym5LQt — Rooter | Solend (hiring!) (@0xrooter) June 18, 2022

Sittemmin valas siirsi 25 miljoonaa dollaria Mango-markkinoille, mikä rajoittaa tuhoa, joka aiheutuisi Solendille, jos selvitystila laukeaisi.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step. So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem. — Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022

Vaikka tämä vähentää Solend-protokollan haavoittuvuutta, likvidaatiouhka on kuitenkin edelleen olemassa, mikä tarkoittaa, että Solana on erittäin reunalla.

Mutta pysähdytään miettimään tätä hetkeksi.

Ennakkotapaus

Ymmärrän, että protokolla ei päätynyt lompakkoon, koska lompakko vetäytyi itsenäisesti, mutta äänestys meni läpi ja se oli suunnitelma. On myös huomattava, että Twitterin intensiivisen vastareaktion jälkeen Solendissa hyväksyttiin toinen äänestys aiemman äänestyksen kumoamiseksi.

Mutta tämä on täsmälleen päinvastoin kuin kryptovaluutan on tarkoitus olla: hajautettu, sensuurin kestävä ja luotettava.

Ja mihin raja vedetään ennakkotapausten kanssa? Kenen tilit voitaisiin mahdollisesti ottaa haltuun? Voivatko isommat tilit ryhmitellä ottamaan haltuunsa pienempiä tilejä ja poistamaan varat? Voivatko protokollan omistajat vaatia omaisuutta lompakoistaan, jos he katsovat heidän toimivan tavalla, joka on ristiriidassa heidän näkemyksensä kanssa?

Todellisuus on, että kaikki on mahdollista, koska se on keskitetty, ja vaarallinen ennakkotapaus on luotu. Ironista kyllä, se on pohjimmiltaan suurin syy kryptovaluutan keksimiseen – keskittämisen vaarojen torjunta. Jos Bitcoinin perustaja Satoshi Nakamoto on olemassa, hänen täytyy olla kauhuissaan.

New vote idea — instead of liquidating the solend whale, everyone that votes yes to this proposal gets to keep the whales’ funds instead. Solend will have a lot of bad debt but the token holders that voted yes will be rich. lfg! — Cobie (@cobie) June 19, 2022

Valas

Ei ole selvää, kuka valas on, mutta protokolla on pettänyt heidät pahasti. He tallettivat rahat sillä varjolla, että he voisivat ottaa lainaa ja tehdä mitä halusivat. Nyt omistajat ja protokolla ovat takavarikoineet tämän etuoikeuden suojatakseen tokeninsa hintaa. Raha puhuu, vai mitä?

Kuten käy ilmi, protokolla ei ole vertaisverkko-luotettava protokolla. Sen sijaan se on keskitetty lainausalusta, joka edellyttää sijoittajien luottamista omistajiin ja muihin käyttäjiin. Maalitolppia ei ole siirretty, vaan ne on purettu kokonaan.

Tämä ei ole hajautettua rahoitusta. Sen sijaan se on edelleen erittäin keskitettyä rahoitusta.