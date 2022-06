Rahanpesu on ongelma, jota valtamediassa usein leimataan kryptovaluuttojen haittapuolena. Suojattu luonne, sääntelyn puute ja kyky välttää tunne asiakkaasi -selvityksen kaltaisia menettelyjä ovat muutamia syitä, joihin arvostelijat perustavat syyttääkseen kryptovaluuttoja rahanpesun helpottamisesta.

Toisaalta jotkut väittävät, että lohkoketjuteknologian avoimen lähdekoodin luonne, jossa kuka tahansa voi seurata lompakoita verkossa, voi itse asiassa tehdä rahanpesusta haastavampaa joissain tapauksissa.

Aihe on varsin kiehtova, ja saadaksemme lisää tietoa, haastattelimme henkilöä, joka tietää siitä paljon enemmän kuin me – Charles Delingpole, ComplyAdvantagen toimitusjohtajaa ja perustajaa. ComplyAdvantage tarjoaa rahanpesun torjuntateknologiaa ja auttaa organisaatioita hallita riskejä ja torjua talousrikollisuutta.

CoinJournal (CJ): Kuinka suuri ongelma krypton rahanpesu on?



Charles Delingpole, ComplyAdvantagen (CD) toimitusjohtaja ja perustaja: Kun 98 % yrityksistä sanoo olevansa joko kryptopohjaisia, hyväksyvänsä krypton/työskentävänsä sen kanssa tai suunnittelevansa kryptopohjaisten palveluiden tarjoamista tulevaisuudessa, kryptovaluutoista on tulossa nopeasti valtavirtaa. Tämä tarkoittaa, että kryptovaluuttojen aiheuttamien sääntely- ja talousrikollisuusriskien pitäisi olla kaikkien yritysten huolenaihe.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että laiton toiminta edustaa edelleen hyvin pientä osaa kryptotapahtumista. Lohkoketjun data-analyysialustan Chainalysis -raportti tammikuussa 2022 osoitti, että laittomien kryptotapahtumien kokonaismäärä oli 14 miljardia dollaria vuonna 2021, mikä on 79 % enemmän kuin 7,8 miljardia dollaria vuonna 2020. Kokonais kryptotapahtumien nopean kasvun vuoksi tämä on kuitenkin edelleen vain 0,15 % kryptomaksusta vuonna 2021 tehdyistä kaupoista.

CJ: Kuinka paljon helpompaa on rahanpesu krypton kautta verrattuna trad-fi:hin/todelliseen maailmaan?



CD: Monet suurimmista talousrikollisuuden riskeistä ovat samanlaisia trad-fi- ja krypto-yrityksissä. Muun muassa rahamuulit, petolliset tilit, identiteettivarkaudet ja tilin haltuunottopetokset ovat yhteisiä huolenaiheita.

Yksi tärkeimmistä lisäriskeistä trad-fin lisäksi on joidenkin kryptotarjousten anonymiteetti. Yksi esimerkki tästä ovat liiketoimet, jotka tapahtuvat hajautettujen, ketjun ulkopuolisten verkkojen kautta. Rahanpesun vastaiset suojatoimet näissä verkoissa ovat yleensä rajallisia tai niitä ei ole ollenkaan. Koska nämä alustat ovat ketjun ulkopuolella, tapahtumia ei myöskään kirjata julkiseen lohkoketjureskontraan, mikä tekee laittoman toiminnan jäljittämisestä paljon vaikeampaa.

CJ: Voisitko antaa nopean kuvauksen aiheeseen hyvin vähän perehtyneille, kuinka joku menettäisi rahanpesun krypton kautta? (Ei siksi, että etsimme vinkkejä, vaan ymmärtääksemme ongelman paremmin!)

CD: Yrittipä rikollinen pestä rahaa perinteisen rahoitusjärjestelmän tai kryptovaluuttojen kautta, perusperiaatteet pysyvät samoina. Ensin laittomasta toiminnasta saatu raha sijoitetaan rahoitusjärjestelmään, sitten se kerrostetaan alkuperän jäljittämisen vaikeuttamiseksi, ja lopuksi se otetaan talteen, jotta rikolliset voivat käyttää sitä ilman, että se herättää lainvalvontaepäilyjä.

Kryptossa toinen vaihe – kerrostaminen – on herättänyt paljon huomiota, sillä rikolliset voivat käyttää kryptovaluuttoja ja pörssiä perinteisen rahoitusjärjestelmän rinnalla naamioidakseen varojensa alkuperän. Esimerkiksi :

Ketjuhyppely – Sisältää yhden kryptovaluutan muuntamisen toiseksi ja siirtymisen lohkoketjusta toiseen.

Sekoittaminen tai pyörittäminen — Sisältää erilaisten tapahtumien yhdistämisen useissa pörsseissä, mikä tekee tapahtumista vaikeampaa jäljittää tiettyyn pörssiin, tiliin tai omistajaan.

Kierrättäminen — Sisältää fiat-valuutan tallettamisen yhdestä pankista, kryptovaluutan ostamisen ja myymisen ja tuottojen tallettamisen eri pankkiin tai tilille.

CJ: Mitä mieltä olet kertomuksesta, jonka mukaan Venäjä on saattanut käyttää Bitcoinia pakotteiden kiertämiseen?



CD: Julkaisimme koko artikkelin , jossa tutkitaan juuri tätä kysymystä! On olemassa ennakkotapaus, jossa globaalin rahoitusjärjestelmän ulkopuolelle jääneet maat käyttävät kryptovaluuttoja pakotteiden kiertämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Iran tekee tätä. Vaikka raportit osoittavat, että Venäjällä on maailman kolmanneksi suurin kryptolouhintateollisuus, asiantuntijat ovat huomauttaneet, että kryptomarkkinoilla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi likviditeettiä Venäjän hallituksen tukemiseen tarvittavien tapahtumien koon ja arvon käsittelemiseksi.

On paljon suurempi mahdollisuus, että tavalliset Venäjän kansalaiset turvautuvat kryptovalvontaan yrittääkseen turvata omaisuutensa valtavan inflaation, äärimmäisten valuuttavaihteluiden ja kyvyttömyyden saada käteistä, suorittaa maksuja tai siirtää varoja Venäjälle ja sieltä pois. Kryptovaluuttojen käyttö maksujen suorittamiseen Venäjällä on tällä hetkellä kielletty, ja aiemmin tänä vuonna Venäjän keskuspankki ehdotti kryptovaluuttojen ja louhintatoiminnan täydellistä kieltämistä. Se ei kuitenkaan ole estänyt Venäjän kansalaisia omistamasta krypto-omaisuutta.

CJ: Voisitko selittää hieman, miten terrorismin rahoitusta voitaisiin käyttää?



CD: Kryptovaluuttavarat ja hajautettu rahoitus (DeFi) ovat näkyvästi esillä terrorismin rahoituksessa. Nämä valuutat ja teknologiat mahdollistavat rajat ylittävät liiketoimet suhteellisen anonyymisti, ilman välittäjää, maksut suoritetaan minuuteissa ja joita on usein erittäin vaikea pysäyttää tai peruuttaa aloitettuaan. Hajanainen sääntelyympäristö lisää myös todennäköisyyttä, että epäilyttävät liiketoimet jäävät huomaamatta, etenkin niissä taskuissa, joissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML/CFT) valvonta on löyhää.

Siellä missä terroristit ja väkivaltaiset ääriliikkeet käyttävät kryptovaluuttoja, Bitcoin esiintyy usein. Moneroa ja muita yksityisyyttä suojaavia kolikoita on kuitenkin pidetty yhä enemmän halutuimpina vaihtoehtoina. Kesällä 2020 suuri ISIS-myönteinen uutissivusto ilmoitti, että se ei enää ota vastaan bitcoin-lahjoituksia vaan suosii Moneroa. Sitten huhtikuussa 2021 ISIS-myönteinen kyberturvallisuusryhmä, Electronic Horizons Foundation, varoitti, että Bitcoinilla tehtyjä tapahtumia voitaisiin helpommin seurata.

CJ: Nämä ongelmat – terrorismin rahoitus, rahanpesu jne. – ovat erittäin vakavia seurauksia. Mutta luuletko yleisesti, että krypton positiiviset puolet painavat negatiiviset?



CD: Selkeän, läpinäkyvän maailmanlaajuisen sääntelyn ja valvonnan ansiosta kryptovaluutat tarjoavat monia etuja. Näemme siirtymiä kohti kattavia krypton sääntelypuitteita monissa suurissa rahoituskeskuksissa, mukaan lukien Yhdysvallat , Iso-Britannia ja Australia . Nämä liikkeet osoittavat, että lainsäätäjät näkevät innovatiivisen potentiaalin, jota monet kryptoyritykset tarjoavat.

Jotkut suurimmista riskeistä liittyvät sääntelyn arbitraasiin – jossa kryptoyritysten on noudatettava säännöt ja vaatimukset vaihtelevat maittain. Tähän liittyy riski, että jotkin maat pyrkiessään maksimoimaan kryptoyrityksistä tuottamiaan tuloja antavat kryptoyrityksille mahdollisuuden toimia ilman tai ei lainkaan sääntelyn valvontaa, mikä luo ”villin lännen” ympäristön, jossa laiton toiminta jää todennäköisemmin huomaamatta.

CJ: Mikä rooli hajautetuilla pörssillä (DEX) on pakotteiden ja rahanpesun välttämisessä, ja onko mitään keinoa estää tämä?



CD: Koska hajautettuja pörssejä (DEX) ei tällä hetkellä säännellä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen (AML/CFT) osalta, asiakkaan due diligence -tarkastusta, pakotteiden seulontaa, tapahtumien seurantaa tai muita asiaan liittyviä toimenpiteitä ei tehdä. Tämän seurauksena heillä on suurempi riski, että esimerkiksi pakotteiden kohteena olevat venäläiset henkilöt ja yhteisöt käyttävät niitä pakotteiden kiertämiseen. Nämä riskit ovat erityisen suuria, kun niitä käytetään yhdessä nimettömyyteen perustuvien yksityisyyskolikoiden kanssa, joita voidaan myöhemmin käyttää ostosten tekemiseen pimeässä verkossa.

DeFillä on monia potentiaalisesti innovatiivisia ja jännittäviä sovelluksia laajemmin – näemme uusia rahoitustuotteita ja -palveluita. Tilan kehittyessä DeFi-alustojen ja muiden virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajien (VASP) on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota vastapuoliriskeihinsä ja asiakkaidensa aiheuttamiin riskeihin. Liiketoimet, joihin liittyy lisensoimattomia tai rekisteröimättömiä VASP:itä ja isännöimättömiä lompakoita, ovat erityisen haastavia, kun otetaan huomioon, kuinka vaikeaa on varmistaa, kuka nämä tapahtumat suorittaa. Lisäksi näiden yritysten tulee varmistaa, että ne ovat ottaneet käyttöön tiukkoja asiakastuntemustoimenpiteitä huonojen toimijoiden karsimiseksi ennen liiketoimien toteutumista.

CJ: Luuletko, että stablecoin UST:n romahtaminen voisi nopeuttaa sääntelyä kaikilla krypton osa-alueilla, mukaan lukien rahanpesun tiukempi tarkastelu?



CD: Sääntelyviranomaiset ja poliittiset päättäjät maailmanlaajuisesti katsoivat – ja tarkastelevat jo nyt krypton säätelyä yleensä ja erityisesti stablecoineja. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen kehotti kongressia ottamaan käyttöön stabiileja kolikoita koskevan sääntelykehyksen kesällä 2021, vuosi ennen UST:n romahdusta. Äskettäin G7 on vaatinut toimia ”kaikenlaisista krypto-omaisuuksista aiheutuvien rahoitusvakausriskien seuraamiseksi ja käsittelemiseksi”. UST:n lakkauttaminen tekee näistä lausunnoista varmasti näkyvämpiä ja lisää tietoisuutta. Mutta pohjimmiltaan siirtymät kohti suurempaa sääntelyä kryptovaluuttojen ympärillä ovat olleet liikkeessä jo jonkin aikaa.