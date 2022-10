Polygon on maailman yhdestoista suurin kryptovaluutta – se ei todellakaan kaipaa esittelyjä. Monet pitävät sitä lippulaivana Layer 2:lle, ja se auttaa ratkaisemaan melko suuren ongelman – sen, että Ethereum on vaikeasti käytettävä kryptovaluutta.

Jopa Vitalik on sanonut, että tulevaisuus on roll-up-talous, jossa Ethereum on kerros 1, ja Polygonin kaltaiset projektit ovat olemassa, jotta tavalliset ihmiset voivat todella käyttää sitä – ilman, että on tarvetta ottaa asuntolainaa kaasumaksuja varten.

Isännöin Hamzah Khania, Polygonin Defi- ja Labs-osaston johtajaa, podcastissamme kaikesta DeFiin ja Polygoniin liittyvästä. Keskustelimme paljon, mutta käsittelimme hienoja aiheita.

Aloitimme teknisestä näkökulmasta, kaikille teille nörteille tiedoksi. Hamzah keskusteli zkEVM:stä eli Zero-knowledge Roll-up -teknologiasta, jonka Polygon ilmoitti viime viikolla tulleen livenä testnet-muodossa, mikä jännitti monia eri puolilla alaa.

Oli myös vaikea välttää Redditin Polygon-villitystä, joka on jatkunut viikonlopusta lähtien, jonka vuoksi massiivinen NFT-kokoelma on noussut yli kolmeen miljoonaan käyttäjään sosiaalisen median sivustolla. Hamzah kertoo kulissien takana käydystä keskustelusta Redditin kanssa, kun yhtiö lanseerasi NFT:t tietenkin Polygoniin.

Kävimme läpi koko DeFi:n oikeastaan. Keskustelimme siitä, miten TVL on laskenut niin paljon, miten Hamzah kutsuu TVL:ää ”tilapäiseksi arvolukitukseksi” sen ohimenevyyden vuoksi, ja miten alan maine sai viime vuonna kolauksen, kun CeFi meni konkurssiin – huolimatta siitä, että DeFi toimi niin sujuvasti.

Kuten aina, suosikkinikommenttini oli, että Ethereum on ”eliitin lohkoketju”. Kysyinkin Hamzahilta mitä mieltä hän on kaasumaksuista ja ratkaistaanko sitä koskeva ongelma koskaan. Ja jos näin on, miltä tulevaisuus näyttää Polygonin kannalta?

Esitin myös kysymyksen Hamzahille DeFin keskittämisestä. Kun niin suuri osa tilasta pyörii keskitetyillä stabiileilla kolikoilla (jopa Vitalik sanoi äskettäin, että Tether, Circle ja muut palveluntarjoajat voivat vaikuttaa tulevien Ethereum-haarukoiden suuntaan), vaarannetaanko yksi DeFin pilareista? Ja mikä mielenkiintoisempaa, onko sen oltava, vai onko olemassa vaihtoehtoa?

Kiertelimme näiden ja monien muiden aiheiden ympärillä, mutta ytimessä on 30 minuutin keskustelu DeFistä ja Polygonista sekä siitä, mikä rooli Polygonilla voisi olla tulevaisuudessa.

Kuten aina, olen avoin kommenteille joko täällä tai Twitterissä – ja linkit kuuntelemiseen löytyvät alta.