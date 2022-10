Melkein unohdin millaista oli nähdä iso vihreä kynttilä kryptovaluuttakaaviossa. Tänään se kuitenkin tuli, kun taianomaiset Internet-rahat nousevat jyrkästi ylöspäin.

Bitcoinin kauppahinta on nyt 20 600 dollaria, yli psykologisesti tärkeän 20 000 dollarin tason, kun taas Ethereum on noussut 1 500 dollarista ensimmäistä kertaa kuukauteen. Tietenkin alla oleva yhden vuoden tuottoa kuvaava kaavio osoittaa, että tämä on pisara meressä verrattuna markkinoiden kokemaan laskuun. Siitä huolimatta, pienin askelin?

Miksi krypto nousee?

Mistä nousu johtuu? Vaikka minun on varoitettava, että sanani on otettava varauksella, sillä julkaisin viime viikolla analyysin, jossa varoitin, että Bitcoin voi pian laskea voimalla alaspäin – vain nähdäkseni sen kiipeävän ylöspäin. Tämä on yksinkertaisesti jatkoa sille mitä on tapahtunut koko vuoden – krypto on makrojen johtama.

S&P 500 on noussut 8 % 12. lokakuun alimmilta pohjalukemilta, mikä on melko huikea nousu näin lyhyessä ajassa verrattuna sen normaalisti alhaiseen volatiliteettiin. Tästä seuraa – arvasit – optimistisempia ajatuksia siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankki hillitsee koronnostonsa muutoin odotettua nopeammin pehmeiden taloustietojen jälkeen.

Ketjujen likvidaatiot ylittävät 1 miljardin dollarin

Tällaisten päivien keskellä on aina mielenkiintoista hypätä ketjuun. Se ei todellakaan tuottanut pettymystä, sillä viimeisten 24 tunnin aikana tehtiin pelottavia 1,1 miljardin dollarin likvidaatioita, kun markkinaosapuolet jäivät kiinni suurista liikkeistä – joista useimmat olivat lyhentäneet markkinoita.

Kryptomarkkinakatto on myös lähellä toista virstanpylvästä, sillä se on juuri ja juuri saavuttamassa 1 biljoonan dollarin markkinakattoa 7 prosentin nousun jälkeen viimeisen päivän aikana.

Mitä tapahtuu jatkossa?

Kuten varoitin viime viikolla, siitä huolimatta olisin edelleen erittäin varovainen krypton suhteen. Maailma on epävakaa paikka, ja tunteet näyttävät olevan yhtä alhaisia kuin se on ollut vuodesta 2008 lähtien. Makro määrittää kaiken, ja krypto vain seuraa.

Nämä ovat pieniä, mutta varovaisia liikkeitä osakemarkkinoilla, kun sijoittajat yrittävät edelleen arvuutella Fedin liikkeitä. Talous on yleisesti ottaen herkillä, sillä elinkustannukset ovat edelleen valtava ongelma. Sota Ukrainassa ja Yhdysvaltain välivaalit lähestyvät, mikä voi tarjota uutta epävakautta.

Ei ole vaikea kuvitella, että krypto ottaa kovan iskun jossain vaiheessa, kun makrotason otsikko tulee esiin, joka osoittaa, että sijoittajat olivat liian luottavaisia palautumisen suhteen. Yksinkertaisesti on liian paljon muuttujia, joilla on valtavat laskusuuntaukset, jotta voimme olla todella vakuuttuneita tästä tulopisteestä.

Kuten jatkuvasti toistelen, lyhyellä aikavälillä asia on arvailujen varassa. Käsittele tämä nousu varovaisesti. Mutta toisaalta olen varoittanut tästä jo jonkin aikaa, joten mikä minä olen sanomaan?