Kun kryptomarkkinat nousivat viikon alussa, Dentin (DENT) kaltaiset kolikot ovat saavuttaneet kaksinumeroisia päivittäisiä voittoja, ja viikoittaiset nousut ovat olleet yli 30 %. Mutta kuten jokaisessa nousussa, takaisinveto on aina nurkan takana. DENT:n osalta tilanne näyttää olevan juuri se, sillä on rajattu nousupotentiaali. Tässä mitä sinun olisi hyvä tietää:

Kolikko on noussut 11 % viimeisen 24 tunnin aikana

Myös kolhut ovat lisääntyneet noin 30 % viimeisen 7 päivän aikana

Viimeaikainen noususuhdanne todennäköisesti jatkuu, ennen kuin se saavuttaa ratkaisevan vastuksen

Tietolähde: Tradingview

DENT (DENT) – Miksi nousuvauhti on rajoitettu?

Noustuaan lähes 30 % viimeisen 7 päivän aikana, näyttää siltä, että DENT:llä on vielä tilaa kasvaa. Emme kuitenkaan odota kolikon todella nousevan pitkään. Tällä hetkellä DENT:n arvo on 0,034 dollaria. On olemassa kaksi tärkeää vastusvyöhykettä.

Ensimmäinen on 0,035 dollaria ja toinen 0,41 dollaria. Tällä hetkellä näyttää siltä, että DENT testaa ensimmäistä vastusaluetta, mutta se ei ole vielä murtautunut. Itse asiassa 24 tunnin kaupankäynnissä näimme aamusessioissa joitain merkittäviä vetäytymiä, joissa päivittäiset voitot putosivat 15 prosentista noin 11 prosenttiin.

Tämä voi viitata siihen, että 0,35 dollarin heikkous on tulossa, ja DENT ei ehkä myöskään ylitä tätä ensimmäistä estettä. Jos näin todella tapahtuu, DENT todennäköisesti laskee jyrkästi ennen viikon loppua. Mutta jos härät voivat nousta 0,35 dollarin yläpuolelle, seuraavaksi tiedossa olisi 0,41 dollaria.

Kannattaako DENT ostaa?

Ollakseni rehellinen, tällä hetkellä vauhti on laskussa. Kyllä, kolikko on noussut viimeisen 7 päivän aikana, mutta odotamme sen käyvän enimmäkseen sivusuunnassa tulevina päivinä, kun härät yrittävät murskata ratkaisevan vastustuksen, josta puhuimme aikaisemmin. Siksi olisikin parempi vain odottaa, kunnes hinta on hieman laskenut.