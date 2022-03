Tällä hetkellä olemassa on tuhansia ja tuhansia kryptovaluuttoja, joten voi olla helppo eksyä niiden joukkoon. Mutta joskus joku hyppää myös ulos.

Mysten Labsin avaustuote on yksi niistä. Ensimmäinen asia, joka pisti silmään, oli tiimi – start-up-yrityksen perustivat neljä ex-Facebook-insinööriä.

Facebook-yliopisto

Novi on Facebookin viime vuonna lanseeraama digitaalinen lompakkosovellus. Kun Facebook julkaisi sen viime lokakuussa, nousi se 4,2 prosenttia. Visio on kunnianhimoinen, ensinnäkin sen odotetaan haastavan rahalähetys-sektoria, mutta suunnitelmissa on integroida se myös Messengeriin ja WhatsAppiin.

Kryptoinsinöörit ovat kuitenkin hauska joukko; he eivät koskaan pelkää uida vastavirtaan. Neljä insinööriä, jotka työskentelivät yhdessä Novi-divisioonassa, olivat tästä esimerkkinä, kun he hyppäsivät perustaakseen oman krypto-start-up-yrityksensä – Mysten Labsin.

Viime lokakuussa start-up keräsi 36 miljoonaa dollaria Andreessen Horowitzin johtamassa rahoituskierroksessa. Yksi neljästä perustajasta oli Novin rahoitustuoteyksikön tutkimus- ja kehitysjohtaja Evan Cheng.

"Olemme haaveilleet tekevämme jotain yhdessä jo pitkään", Cheng sanoi CNBC:lle viime vuonna annetussa haastattelussa. "Rakennamme infrastruktuuria, joka aiempien tutkimustemme perusteella voittaa monia rajoituksia."

Sui

Tänään Mysten Labs julkisti avajaistuotteensa, Layer-1 -projektin, nimeltään Sui, joka käsittelee joitain krypton suurimmista tartuntakohdista.

"Sui on ensimmäinen hajautettu lohkoketjualusta elinvoimaiseen omaisuustalouteen, jossa on korkea suorituskyky, alhainen latenssi ja omaisuussuuntautunut ohjelmointimalli, joka toimii Moven avulla", lehdistötiedotteessa kerrottiin. "Se on korkean suorituskyvyn vaakasuoraan skaalautuva lohkoketju, jolla ei ole teoreettisia rajoituksia ja joka käyttää erittäin vähän laskentaresursseja tapahtumaa kohden. Se on suunniteltu alusta alkaen helpottamaan välitöntä ratkaisua, ja se tarjoaa korkean suorituskyvyn, alhaisen latenssin ja alhaiset kustannukset, joita tarvitaan sovellusten tehostamiseen miljardeille käyttäjille."

Epäilemättä Sui menee suoraan asiaan. Väite "ei teoreettisia rajoja" on erittäin merkittävä, kun otetaan huomioon tila, jonka laskentaresurssit ja skaalautuvuuden puute vievät kryptossa. Nämä ongelmat ovat monien kryptovaluuttojen suurimpien päänsärkyjen lähde, ja ne ovat olleet vaikeita ratkaista tälle syntyvälle teollisuudelle. Julkaisussa väitetään lisäksi, että Suilla on "horisontaalinen skaalautuvuus alhaisten kaasumaksujen ja korkean tapahtumankäsittelykapasiteetin ylläpitämiseksi vanhojen maksujärjestelmien, kuten VISAn ja SWIFTin lisäksi."

Ethereum

Ethereumilla on tietysti oma osuutensa ongelmista. Tiedote lainaa TVL:n määräävän aseman laskua – kuten alla olevasta Defi Llaman kaaviosta näkyy, se on pudonnut rajusti. Sui-tiimi kritisoi edelleen Ethereumin ongelmia skaalautuvuuden kanssa, korkeita kaasumaksuja ja myös NFT-markkinoiden laskua. Ollakseni rehellinen, on vaikea kiistellä näiden seikkojen kanssa, koska Ethereumin määräävä asema on ehdottomasti horjunut. Kuitenkin, kun ETH 2.0 näyttää olevan lähempänä, toivo on, että se paranee. Toistaiseksi kilpailu on kuitenkin tervettä, ja Sui tavoittelee valtaistuinta. Ethereumin lasku TVL-dominanssissa Defi Llaman mukaan

Käyttötapaukset

Suin soveltamisala ei todellakaan ole suppea. Julkaisu koskettaa useita kryptoalan suurimpia alueita käyttötapauksina.

Pienen latenssin, keskusrajoitetun tilauskirjojen käyttöönotto ketjussa vähentäen liukumista ja ilman pysyvää häviötä – optimoitu mekaniikka treidaajille

Helpottaa erillisiä airdroppeja miljoonille ihmisille yhdellä, edullisella tapahtumalla

Rikkaampien pelin sisäisten vuorovaikutusten kehittäminen, mukaan lukien laitteiden luominen, hahmojen tasoitus ja ketjuun tallennetut taisteluennätykset

Tekijän omistamat hajautetut sosiaalisen median verkot, jotka on räätälöity tarjoamaan yksityisyyttä, omistajuutta ja yhteentoimivuutta

Mahdollisuus toimittaa saumattomasti sisältöä hajautetuissa verkoissa

Hajautettu varastointi ja ketjussa olevat oraakkelit

"Olemme vain raapineet pintaa siitä, mikä on mahdollista Web 3.0:ssa", Cheng jatkoi. ”Infrastruktuurin puute on jarruttanut kehitystä koko avaruudessa – DeFistä pelaamiseen ja NFT:ihin. Suin avulla annamme rakentajille ja keräilijöille mahdollisuuden avata maailma, johon ei aiemmin ollut pääsyä."

Ajatuksia

Tästä tulee mielenkiintoinen projekti, jota kannattaa seurata. Tiimi on täysin oikeassa Ethereumin ongelmien suhteen, ja projektilla on mahdollisuus tehdä muutosta – siitä ei voida keskustella. Mutta kuten edellä mainittiin, Suin erottaa joukosta sen takana oleva joukkue.

Jämäkkä sijoitus Mysten Labsiin on houkuttelevaa, kun taas Novista saatu työkokemus on epäilemättä arvokasta. Facebookin muuttuessa kulissien takana yhä enemmän metaversumiin keskittyväksi yritykseksi, tarjoaa se epäilemättä ainutlaatuisen näkökulman.

Lehdistötiedote sisälsi myös hehkuvia arvosteluja Solana NFT -peliprojektin Pranzerdogsin luojilta sekä Workplace Metaversen rakentajilta SoWorkilta.

Pinnallisen lukemisen lisäksi on vaikeaa spekuloida Suista tässä vaiheessa, varsinkin kun otetaan huomioon alan epävakaa luonne. Mutta on harvinaista, että kryptovaluutta tässä vaiheessa laukaisee yhtä paljon spekulaatioita kuin Sui. Seuraan innolla heidän matkaansa.