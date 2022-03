EOS on nousussa: Voit nyt ostaa sen täältä

EOS:in reaaliaikainen hinta on tänään reilusti yli 3 dollaria, ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi yli 1,2 miljardia dollaria. EOS on noussut 21,17 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos haluat tietää, mikä EOS on, voiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa EOS:ia, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa EOS nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta EOS Binance tänään

eToro

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Osta EOS eToro tänään Vastuuvapauslauseke

Mikä EOS on?

EOS on ekosysteemi ja alusta, joka luotiin antamaan kehittäjille mahdollisuus rakentaa hajautettuja sovelluksia. EOS haluaa tehdä ohjelmoijille mahdollisimman helpoksi lohkoketjuteknologian omaksumisen ja varmistaa, että verkon käyttö on mahdollisimman yksinkertaista.

EOS tarjoaa erilaisia koulutusresursseja ja työkaluja, joiden avulla kehittäjät voivat rakentaa toimivia sovelluksia mahdollisimman nopeasti.

Verkko haluaa myös tarjota paremman skaalautuvuuden kuin kilpailijansa, joista osa pystyy käsittelemään alle kymmenen tapahtumaa sekunnissa. Sen tavoitteena on parantaa kaikkien ekosysteeminsä jäsenten käyttökokemusta.

Pitäisikö EOS ostaa tänään?

EOS voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

EOS – hinnan ennuste

CryptoNewsz ennustaa EOS:n hinnan nousevan tänä vuonna 3,85 dollariin. Se nousee 4,30 dollariin ensi vuonna ja 6,30 dollariin vuonna 2025.

Price Predictionin ennuste on yhtä nouseva. Tämän analyytikon mukaan EOS:n arvo on keskimäärin 7 dollaria seuraavan viiden vuoden aikana.

EOS sosiaalisessa mediassa