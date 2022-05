Etelä-Korean viranomaiset ovat jäädyttämässä Luna Foundation Guardin omaisuutta. Luna Foundation Guard on voittoa tavoittelematon säätiö, joka ylläpitää varoja Terran ekosysteemille tukeakseen vakaakolikoita vaikeina aikoina.

Karkaavatko he varojen kanssa?

Me kaikki tiedämme, miten se päättyi. Terran UST-stablecoin ei onnistunut säilyttämään sidostaan Yhdysvaltain dollariin, minkä jälkeen koko ekosysteemi romahti. Miljardit dollarit ja tuhansien sijoittajien säästöt nousivat savuna ilmaan.

Nyt Etelä-Korean poliisi näyttää pelkäävän, että Luna Foundation Guard karkaa varojensa kanssa, koska se on pyytänyt avustuksia varojen jäädyttämiseen. Lain mukaan pörssien ei kuitenkaan tarvitse noudattaa tätä. Nähtäväksi jää, noudattavatko he pyyntöä. Mahdollisuus, että he tekevät niin, näyttää aluksi enemmän kuin todennäköiseltä. Loppujen lopuksi tällä he pitävät viranomaiset varpaillaan ja osoittavat myös, että heillä on parhaat aikeet käyttäjiä kohtaan.

Syy poliisin vaatimukseen

Etelä-Korean poliisi tutkii Luna Foundation Guardia saatuaan tietää mahdollisista oudoista käytännöistä varoilla. Todennäköisyys, että Luna Foundation Guard todella suunnittelee vääriä asioita varoilla, näyttää kuitenkin vähäiseltä. Korean viranomaiset tuntevat Do Kwonin ja hänen seuralaisensa, mikä vaikeuttaisi lentoja. Siinä tapauksessa ennemmin tai myöhemmin paljastuu jotain, mikä saa heidät törmäämään viranomaisiin.

Kysymys kuuluu, haluavatko he kaiken jo vallitsevan hälinän lisäksi ottaa tämän huomioon. Jotkut sijoittajat ovat jo haastaneet Do Kwonin ja sen vähemmän tunnetun perustajan Daniel Shinin oikeuteen tappioistaan. Myös muut sijoittajat valmistautuvat aloittamaan oman oikeusjutun herroja vastaan. Terralla ja kaikella sen ympärillä olevalla on nyt niin paljon huomiota, että hämärämmät toimet tuntuvat enimmäkseen typerältä päätökseltä.

Korean viranomaiset vierailevat suurilla pörsseillä

Etelä-Koreassa sen ei joka tapauksessa anneta kasvaa, sillä viranomaiset ovat käyneet suurimpien pörssien pakeilla. Tämä koskee sellaisia osapuolia kuin Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ja Gopax. Heidän on todennäköisesti vastattava kysymyksiin selvittääkseen, pitäisikö heidän ottaa vastuuta tappioista. Tältä osin Korean viranomaiset näyttävät uskovan, että vastuu ei ole täysin sijoittajilla.

Jos tästä tulee asia, pörssien tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä kolikoita ne listaavat alustalleen. Tämä voi myös aiheuttaa ongelmia monille kryptovaluutoille lähitulevaisuudessa. ”Joka tapauksessa aiomme pyytää pörssejä toteuttamaan sijoittajansuojapolitiikkaa”, sanoi Yoon Chang-hyeon, People Power Partyn digitaalisten varojen jaoston puheenjohtaja.

Coinone keskeytti Luna-kaupankäynnin ekosysteemin romahduksen aikana. Samaan aikaan sekä Korbitilta että Bithumbilta tuli varoituksia olla investoimatta projektiin. Kysymys kuuluu, riittääkö se Korean viranomaisille ja ovatko pörssit suojeleneet sijoittajia riittävästi.