Krypton rooli Davosin World Economic Forumissa 2022

Maailman vaikutusvaltaisimmat henkilöt ovat asettuneet Sveitsin Davosiin osallistuakseen Maailman talousfoorumiin. Eri foorumeilla käsitellään pitkälti Venäjän hyökkäystä, inflaatiota ja veroja. Mutta bitcoinia ja kryptovaluuttaa ei myöskään jätetä huomiotta.

WEF on vuosittainen kansainvälinen kokoontuminen, johon osallistuu noin kaksi tuhatta poliitikkoa, liike-elämän ja kansainvälisten järjestöjen edustajaa, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja toimittajia.

Kryptovaluutta hallitsee aihetta

Uutistoimisto Reutersin mukaan kryptoyhtiöt hallitsevat Davosin rantakatua. Tämä on katu lähellä kongressikeskusta. Vuosittaisen WEF:n aikana kävelykadun valtaavat perinteisesti pankit ja muut suuret rahoitusalan toimijat.

Tänä vuonna on tulevaisuuden vuoro. Kryptosektorin härkämarkkinoiden aikana on ilmeisesti tehty paljon rahaa, koska monilla yrityksillä on varaa olla Davosin promenadilla. Tavoitteena on tietysti saada poliitikot ja yritysjohtajat vakuuttuneiksi hankkeestaan.

”Iso askel kryptoteollisuudelle, koska he olivat aina Davosin vastaisia” , alan edustaja kertoi CNBC:lle. Tämä koskee erityisesti bitcoinereita, sillä bitcoin on suunniteltu vastauksena keskitetyn rahamaailman epäonnistumiseen. Kaikkien Davosin vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa WEF vain säteilee, että he ovat keskusvallan puolesta. Bitcoinia ei edusta kukaan, mutta WEF:n ja Davosin rantakadun osallistujat keskustelevat siitä riittävän usein.

Pizza ja NFT

Esimerkiksi yritys Tether (tunnetaan USDT-stablecoinistaan) jakoi ilmaisia pizzoja Davosin promenadilla viime sunnuntaina. Tämä oli bitcoin-pizzapäivän kunniaksi.

RollApp, joka myy non-fungible tokeneita (NFT:itä), on perustanut NFT-kaupan pääkadulle mainostaakseen digitaalisia keräilyesineitä. Puhuessaan Reutersille ja CNBC:lle osallistujat sanoivat, että kryptosektori on ottanut haltuunsa 50-60 prosenttia Davos Promenaden kaupoista ja baareista.

Mutta kryptovaluutta ei näytä rooliaan vain rantatiellä, vaan se alkaa jo saapuessaan kaupunkiin. WEF-vierailijoita pommitettiin kylteillä, jotka mainostivat vakaakolikon liikkeeseenlaskijaa Circleä ja kryptovälittäjä Bitcoin Suissea, kun he nousivat koneestaan Zürichissä tai junassa Davosissa.

Mutta kryptosta keskusteltiin myös itse foorumin aikana. Jeremy Allaire, Circle Payn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, ja Brad Garlinghouse, Ripplen toimitusjohtaja, istuivat vierekkäin maanantaina keskustelemaan rahalähetyksistä ja digitaalisesta rahasta tiedotustilaisuudessa. Allairen mukaan maailma on menossa kohti tilannetta, jossa rajat ylittävän maksun käsite kuulostaa yhtä hullulta kuin käsite rajat ylittävästä sähköpostista.

Ray Dalio puhuu bitcoinista

Miljardööri ja hedge-rahastonhoitaja Ray Dalio on myös Davosissa. Hän puhui tästä amerikkalaisella CNBC-uutiskanavalla ja keskusteli eri aiheista.

Hän ilmaisi itsensä pessimistisesti Yhdysvaltain taloudesta ja Yhdysvaltain keskuspankin politiikasta:

”Fed myy, yksityishenkilöt myyvät, ulkomaalaiset myyvät ja Yhdysvaltojen hallitus myy, koska sen on rahoitettava alijäämänsä. Tulee tarjonta/kysyntä-ongelma, joka johtaa ahdinkoon.”

Käteinen on roskaa

Dalio sanoi, että käteinen on edelleen roskaa. ”Tietenkin käteinen on edelleen roskaa”, Dalio sanoi. ”Tiedätkö kuinka nopeasti menetät ostovoimasi käteisellä?”

”Kun sanon, että käteinen on tuhlausta”, Dalio selvensi, ”tarkoitan kaikkia valuuttoja suhteessa euroon, suhteessa jeniin. Kaikki nuo valuutat, kuten 1930-luvun valuutat, heikkenevät suhteessa tavaroihin ja palveluihin.” Samaan aikaan hän kutsuu kryptovaluuttaa digitaaliseksi kullaksi.

Bitcoin on digitaalista kultaa

”Erityisesti kryptovaluutat, mielestäni lohkoketju on loistava”, Dalio sanoi. ”Mutta kutsukaamme sitä digitaaliseksi kullaksi. Luulen, että digitaalisella kullalla, joka olisi eräänlainen bitcoinia, on pieni piste kultaa ja sitten muita omaisuuseriä vastaan, luultavasti monipuolistamisen vuoksi kullalle vaihtoehdon löytämiseksi.

Tällä pienellä paikalla hän tarkoittaa sijoittajien salkkuja. Se, että tämä tulee Ray Dalion suusta, kertoo paljon. Havainnollistaakseen, kuka hän on: vuonna 1975 hän perusti Bridgewater-rahastonsa. Bridgewater on nykyään maailman suurin hedge-rahasto, jonka pääoma on noin 150 miljardia dollaria. Perustamisestaan lähtien rahasto on maksanut sijoittajille 52,2 miljardia dollaria, enemmän kuin mikään muu hedge-rahasto maailmassa.

Uusia oivalluksia

Ei voida kuitenkaan (vielä) verrata Daliota Michael Sayloriin. Dalio ei huuda katoilta, että bitcoin on paras keksintö sitten viipaloidun leivän. Mutta on huomionarvoista, että hänen mielipiteensä bitcoinista on muuttunut merkittävästi Davosin vuoden 2020 jälkeen. Hän sanoi tuolloin, että bitcoin ei ollut rahaa, koska se ei toimi arvon säilyttäjänä tai vaihtovälineenä. Dalio pitää nyt bitcoineja henkilökohtaisessa salkussaan.