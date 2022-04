Ethereumin hinta jatkoi vetäytymistään, kun sijoittajat olivat edelleen huolissaan nousevista joukkolainojen tuotoista. ETH romahti alimmilleen 2 960 dollariin, mikä oli alin taso sitten maaliskuun 24. päivän. Se on pudonnut yli 16 prosenttia tämän kuun korkeimmasta tasosta.

USA:n inflaatio edessä

Ethereumissa ei ole mitään perustavanlaatuista vikaa. Sen tapahtumien määrä verkostossa onkin ollut tasaista viimeisten kuukausien aikana. DeFi, pelaaminen ja non-fungible token (NFT:t) voivat kaikki vaatimattoman hyvin.

Samaan aikaan on meneillään siirtyminen proof-of-work (PoW) -verkosta proof-of-stake (PoS) -verkkoon. Maanantaina kehittäjät ilmoittivat, että ensimmäinen verkkovarjohaarukka käynnistyi verkon testauksen jatkuessa.

Kaiken kaikkiaan analyytikot odottavat, että nykyisen Ethereum-ekosysteemin yhdistäminen majakkaketjuun saadaan päätökseen tämän vuoden kesäkuussa. Tämä on tärkeä virstanpylväs, joka johtaa Ethereumin lohkoketjuun rakennettujen sovellusten vahvaan suorituskykyyn.

Suurin syy Ethereumin hinnan laskuun liittyy makrokuvaan. Joukkovelkakirja-markkinoiden kehitys osoittaa, että Fed jatkaa korkojen nostamista merkittävästi tulevina kuukausina.

Fedin viime viikolla julkaistut pöytäkirjat osoittivat, että useimmat Federal Open Market Committeen (FOMC) jäsenet olivat valmiita tiukemmille kiristyksille. Jotkut, mukaan lukien Lael Brainard, ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että lisää vaelluksia ja määrällisiä tiukennuksia tarvitaan.

Uusimmat Yhdysvaltain inflaatiotiedot, jotka julkaistaan tiistaina, lähettävät signaaleja siitä, kuinka aggressiivinen Fed tulee olemaan. Ekonomistit odottavat näiden lukujen osoittavan, että kuluttajien kokonaisinflaatio nousi 8,4 prosenttiin, kun taas perusinflaatio hyppäsi 6,6 prosenttiin.

Jos luvut ovat näitä vahvempia, se lähettää signaalin, että Fed tulee aggressiivisemmaksi. Tämä haukkamainen sävy selittää, miksi Bitcoin-, Ethereum- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat laskeneet jyrkästi.

Ethereumin hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että ETH:n hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime päivinä. Kolikko on siirtynyt nousevan kanavan yläpuolen alapuolelle. Se on myös siirtynyt hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt ylimyydyn tason alapuolelle.

Siksi Ethereumin hinta todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun karhut kohdistavat kanavan alaosaan noin 2 650 dollariin. Siirtyminen kanavan yläreunan yläpuolelle mitätöi tämän näkymän.