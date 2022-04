Near Protocol-hintaennuste: kuppi- ja kahvakuviomuodot

Near Protocollan hinta on ollut tiukalla alueella viime päivinä, vaikka muiden kryptovaluuttojen hinnat ovat vetäytyneet. Kolikon hinta on 16,60 dollaria, mikä on muutaman pisteen alle viime viikon korkeimman 20 dollarin. Sen markkina-arvo on noussut noin 10 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä maailman 17. suurimman kolikon.

Lähellä suunnitelmia musiikkiteollisuuden hajottamiseksi

Near Protocollan hinta hyppäsi jyrkästi viime viikolla, kun kehittäjät keräsivät 350 miljoonaa dollaria sijoittajaryhmältä. Kehittäjät käyttävät näitä varoja ekosysteemin kasvattamiseen myöntämällä apurahoja sisällöntuottajille. He käyttävät varoja myös kehitystiiminsä laajentamiseen.

Hinta hyppäsi jyrkästi, kun sijoittajat kannustivat kyseistä rahoitusta. Myös sijoittajat ovat olleet optimistisia sen ekosysteemin kasvun suhteen. Esimerkiksi verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on noussut lähes miljardiin dollariin. Kasvu johtuu pääosin lukuisista Auroran teknologialla rakennetuista projekteista.

Samaan aikaan kehittäjät ilmoittivat suunnitelmistaan käyttää blockchain-tekniikkaa häiritäkseen musiikin suoratoistoteollisuutta. He myös paljastivat uuden hajautetun autonomisen organisaation (DAO), joka tunnetaan nimellä MODA DAO. Tavoitteena on varmistaa, että muusikot tienaavat, kun ihmiset kuuntelevat heidän kappaleitaan. Se auttaa heitä myös kaupallistamaan luomuksiaan käyttämällä työkaluja, kuten NFT:itä.

Near Protocol puhui myös Naer x Musicista (NxM), joka on yhteisö, joka keskittyy musiikkiin, tapahtumiin, NFT:ihin ja musiikin edelleenlähetys-työkaluihin. Lausunto lisäsi:

”Musiikilla on erityisesti taipumus osallistua useisiin osallistujiin, jotta julkaisu tulee yhteen. Mutta käyttämällä älykkäitä sopimuksia, erityisesti Mintbaseen sisäänrakennettujen työkalujen avulla, taiteilijat voivat kirjoittaa osia sopimuksiinsa sekä alku- että jälkimarkkinoilla.”

Near Protocol – hintaennuste

Päiväkaaviota tarkastellessa voimma nähdä, että Near Protocollan kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä. Tarkempi tarkastelu paljastaa, että se on muodostanut kupin ja kädensijan kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä hinta on yleensä merkki nousujohteesta. Se on myös hieman kupin kuvion yläpuolen alapuolella.

Hinta on myös noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Siksi kolikko todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät kohdistavat keskeisen vastuksen 20 dollariin.