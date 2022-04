Ethereum Name Servicen hintaennuste C&H-kuvion muodossa

Ethereum Name Service on noussut otsikoihin tällä viikolla, kun sijoittajat keskittyvät sen suosioon NFT-teollisuudessa. ENS-tokenilla käydään kauppaa 17,43 dollarilla, mikä on hieman alle tämän viikon korkeimman yli 20 dollarin. Se on edelleen noin 33 prosenttia tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Mikä on Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service on ainutlaatuinen lohkoketjuprojekti, joka häiritsee jättimäistä verkkotunnusrekisteriteollisuutta. Alaa hallitsevat nyt yritykset, kuten GoDaddy ja BlueHost.

Perinteinen teollisuus on erittäin epäsuotuisa loppukäyttäjille. Ensinnäkin keskitetty verkkosivuston isäntä voi päättää epäillä tai poistaa verkkotunnuksen, joka julkaisee sisältöä, josta he ovat eri mieltä. Vastaavasti pitkällä aikavälillä konsepti voi olla erittäin kallis loppukäyttäjälle.

Ethereum Name Service käyttää hajautettua autonomista organisaatiota (DAO) tarjotakseen näitä palveluita. Sen sijaan, että käyttäjät maksaisivat vuosimaksun, se veloittaa heiltä yksinkertaisen kertamaksun, mikä on kustannustehokas prosessi.

Lisäksi Ethereum Name Service käyttää NFT-konseptia. Viime päivinä ihmiset ovat ostaneet kolmi- ja nelikirjaimia NFT:itä, joissa on .eth-liite. OpenSean mukaan Ethereum Name Servicen NFT:iden määrä on noussut jyrkästi viime päivinä. Se on noussut yli 2 000 % viimeisen seitsemän päivän aikana.

Toinen syy siihen, miksi ENS-hinnalla on mennyt hyvin, on se, että myös ETH-verkkotunnusten suosio on noussut viime kuukausina. Analyytikot uskovat tämän kysynnän kasvavan edelleen tulevina kuukausina.

Lisäksi sillä on vähän kilpailua alallaan. Ainoa merkittävä kilpailija on Unstoppable Domains, joka tarjoaa muita verkkotunnusliitteitä, kuten .crypto., .x ja .x mm.

Ethereum Name Service – hintaennuste

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että ENS-kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime viikkoina. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että se on 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Se on myös muodostanut kupin ja kahvan (C&H) kuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Nykyinen lasku on osa kahvaosaa. Samaan aikaan Stochastic Oscillator on siirtynyt yliostetun tason alapuolelle.