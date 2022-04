Maailman suurin pörssi kaupankäyntivolyymin mukaan listasi MobileCoinin (MOB) virallisesti tänään klo 10.00 (UTC), mikä on vain 30 minuutin kuluttua sen julkaisuhetkestä! Tälle kolikolle saatavilla olevat kauppaparit ovat MOB/BTC, MOB/BUSD ja MOB/USDT.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa MobileCoin, tämä opas on sinua varten.

Jos haluat takoa rautaa silloin, kun se on kuuma, kannattaa napata MOB nyt ennen kuin se julkaistaan Binancessa. Kun näin tapahtuu, sen hinta todennäköisesti nousee dramaattisesti.

Kuinka tehdä se?

MobileCoin on ensimmäinen hiilinegatiivinen kryptovaluutta. Se on suunniteltu käytettäväksi digitaalisena käteisenä puhelimessasi. MobileCoin Foundation koordinoi ja kannustaa maailmanlaajuista kehittäjäyhteisöä, joka työskentelee yhdessä luodakseen yksinkertaisimman mahdollisen salatun maksuverkon.

Alusta tarjoaa helpon lompakon palautuksen. Voit palauttaa lompakkosi, jos kadotat puhelimesi luottamatta palveluntarjoajaan yksityisten avainten kanssa.

Koko reskontra on läpinäkymätön, yksittäiset tapahtumat ovat kryptografisesti suojattuja ja verkko käyttää eteenpäin suuntautuvaa salassapitoa.

Useimmat tapahtumat kestävät alle kymmenen sekuntia, joten maksut tapahtuvat välittömästi. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, alusta on ympäristöystävällinen ja tarjoaa intuitiivista turvallisuutta mittakaavassa ilman sähköjätettä.

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Digital Coin Price on nousujohteinen MOB:in suhteen. Sen arvo oli hieman yli 5 dollaria kirjoittamishetkellä. Heidän ennustuksensa on seuraava:

