Ethereum vs. Ethereum Classic? Metacade (MCADE) näyttää olevan parempi kryptosijoitus

Ethereum ja Ethereum Classic ovat kaksi kryptomaailman tunnetuinta projektia. Jos kuitenkin pohdit, “kannattaisiko minun sijoittaa Ethereumiin vai Ethereum Classiciin?”, on ehkä syytä lähteä liikkeelle aivan alusta. Markkinoille on nimittäin ilmaantunut uusi projekti nimeltä Metacade, joka pyrkii hallitsemaan yhtä planeetan nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista ja joka vaikuttaa huomattavasti paremmalta kryptosijoitusvaihtoehdolta kuin ETH tai ETC.

Tässä artikkelissa käymme läpi sitä, miksi saatat haluta lykätä Ethereumin ja Ethereum Classicin ostamista ja miksi Metacadeen sijoittamista kannattaa harkita nyt, kun se on vielä pre-salessa.

Ethereum (ETH) vajoaa fuusion jälkimainingeissa ja kohtaa tiukkaa kilpailua

Huolimatta Ethereumin asemasta markkinoiden toiseksi arvokkaimpana kryptotokenina, sen viimeaikainen hintakehitys on saanut sijoittajat pettymään hiljattaisen laskusuuntauksen seurauksena. Sen jälkeen, kun Ethereum nousi 2030 dollariin elokuun puolivälissä, ETH on laskenut 1300 dollarin rajan tuntumaan.

Tämä johtui osittain uutisten myötä kasvaneesta toiveikkuudesta. Ethereumin sulautuminen tapahtui 15. syyskuuta, jonka jälkeen ETH laski yli -26% seuraavan viikon aikana. Vähemmän kokeneet sijoittajat olettivat, että transaktionopeudet ja maksut paranisivat yhtäkkiä yhdessä yössä, mutta näin ei käynyt, kuten Ethereumin käyttäjät olivat varoittaneet .

Vaikka keskivertokäyttäjä ei vielä näekään Ethereumin fuusion tuomia hyötyjä, ja Polygonin ja Solanan kaltaiset hankkeet tarjoavat jo huomattavasti alhaisempia maksuja ja korkeampia nopeuksia, näyttää yhä todennäköisemmältä, että Ethereum jatkaa kärvistelyä ja käy 1 100 dollarin rajapyykillä.

ETH Classic (ETC) jäämässä jälkeen menestyneemmästä versiostaan

Ethereum Classic on Ethereumin alkuperäinen versio, joka luotiin sen jälkeen, kun osa yhteisöstä päätti olla muuttamatta Ethereumin ydinkoodia. Yksi tärkeimmistä eroavaisuuksista näiden kahden välillä on se, että Ethereum Classic käyttää edelleen proof-of-work-konsensusmekanismia, kun taas Ethereumilla on nyt fuusion myötä käytössään proof-of-stake.

Ethereum Classic pystyy Ethereumin tavoin käsittelemään älykkäitä sopimuksia, minkä ansiosta se voi käyttää dApps-sovelluksia. Mutta siinä missä Ethereumilla on State of the dApps -julkaisun mukaan yli 4 000 dAppia, Ethereum Classic on perusta vain 45 dAppille, kuten Ethereum Classic -verkkosivustolla todetaan.

Jotkut eivät pidä Ethereum Classicia älykkäänä sopimusalustana, vaan pikemminkin arvon säilyttäjänä sen kiinteän tarjonnan vuoksi. Koska Bitcoin palvelee täsmälleen samaa tarkoitusta, on vaikea ymmärtää, mitä lisäarvoa Ethereum Classic todella tarjoaa sijoittajille.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on alusta, jonka tavoitteena on olla yhden pysähdyksen ratkaisu kaikkeen GameFi:hin liittyvään. Se on paikka, jossa pelaajat voivat olla yhteydessä keskenään, pelata uusimpia Play2Earn-pelejä ja kasvattaa tulojaan tekemällä sitä, mitä he rakastavat, vilkkaassa yhteisöllisessä ympäristössä.

Jotta voisimme ymmärtää, miksi Metacade saattaa pian olla seuraavaksi paras kryptosijoituksesi, on ensin perusteltava, miksi sinun pitäisi ensisijaisesti harkita GameFi-sijoittamista.

GameFi antaa pelaajille mahdollisuuden ansaita pelaamisestaan tavalla, johon perinteinen pelaaminen ei ole koskaan pystynyt.

Perinteinen peliteollisuus on osoittanut, että se on paljon kiinnostuneempi osakkeenomistajien voitoista kuin pelaajista, jotka todella pelaavat pelejä, mikä on johtanut lukemattomiin nimikkeisiin täynnä tylsiä Pay2Win -elementtejä ja mikrotransaktioita, jotka näyttävät vievän arvoa pelaajilta antamatta paljoakaan takaisin.

Tästä syystä GameFin odotetaan kasvavan kymmenen kertaa perinteiseen pelaamiseen verrattuna vuoteen 2025 mennessä, mikäli Crypto.comi a on uskominen. Kun Metacadesta tulee GameFi:n keskipiste, sen käyttäjäkunta ja samalla myös MCADE-token kasvavat todennäköisesti uskomattomalla nopeudella sitä mukaa kun yhä useammat pelaajat lyöttäytyvät mukaan pelivallankumoukseen.

Miksi Metacade (MCADE) on parempi kryptosijoitus?

Osaltaan se, mikä tekee Metacadesta niin erityisen, on sen yhteisökeskeinen visio. Metacaden suunnitelmana on rakentaa alusta, josta löytyy arvosteluja, tulostaulukoita ja kirjoituksia, joiden avulla kuka tahansa taustasta riippumatta voi aloittaa Play2Earn-pelaamisen. Metacade tulee myös isännöimään kuuminta GameFi-alfaa, jossa selvitetään tarkasti, miten tulot maksimoidaan Play2Earn-pelejä pelattaessa.

Näiden arvostelujen ja parhaiden käytäntöjen julkaisijat palkitaan MCADE-tokenilla roolistaan muiden eteenpäin auttamisessa. Itse asiassa Metacade tarjoaa useita tapoja ansaita alustallaan. Tarjolla on säännöllisiä arvontoja ja turnauksia sekä beta-testausmahdollisuuksia ansaitsemiseen Metacaden natiivin testausympäristöä käyttämällä.

Vuonna 2024 Metacade lanseeraa työpaikkaportaalinsa, josta voi löytää töitä aina satunnaisista keikoista työharjoitteluun sekä palkallisiin tehtäviin Web3-innovaatioiden edelläkävijäyrityksissä. Jos haaveilet elinikäisestä urasta GameFin parissa, Metacade voi olla ratkaisu tähän.

Yksi Metacaden jännittävimmistä ominaisuuksista on Metagrants. Metagrantit ovat tapa, jolla pelaajat voivat ottaa osan vallasta takaisin miljardien dollarien pelistudioilta antamalla heille mahdollisuuden rahoittaa suoraan seuraavia Play2Earn-pelejä, joita he haluavat pelata.

Kyseessä ovat MCADE-tokeneina myönnetyt apurahat pelinkehittäjille, jotka saavat eniten ääniä Metagrant-kilpailuissa. Näissä kilpailuissa on mukana kymmeniä mahdollisia pelejä, mutta vain yksi voittaja. Myöhemmässä vaiheessa Metacade aikoo tarjota nämä yhteisön tukemat pelit virtuaalihallissaan kenen tahansa pelattavaksi.

Ethereum (ETH) tai Ethereum Classic (ETC) sijoituskohteena vs. Metacade (MCADE)

Koska Ethereum kohtaa kovaa kilpailua ja ETH:n kysyntä on vähentynyt fuusion seurauksena, se ei tällä hetkellä todennäköisesti ole paras kryptosijoitus. Mitä tulee Ethereum Classiciin, on sille vaikea nähdä mitään muuta todellista käyttötarkoitusta puhtaasti spekulatiivisen omaisuuden ulkopuolella. Molemmilla tokeneilla on omat etunsa, mutta niiden tulevaisuus näyttää tässä vaiheessa epävarmalta.

Otetaan seuraavaksi vertailukohteeksi Metacade; vastikään käynnistetty projekti, jonka tavoitteena on nousta johtavaksi toimijaksi alalla, joka kasvaa nopeasti lähivuosina. Sen yhteisölähtöinen lähestymistapa pelaamiseen ja monipuoliset ansaintamahdollisuudet houkuttelevat todennäköisesti tuhansia, ellei jopa satojatuhansia käyttäjiä, jotka ovat kyllästyneet peliteollisuuden nykytilaan. Jos Metacade onnistuu toteuttamaan visionsa, siitä voi pian tulla yksi vuoden 2023 parhaiten menestyvistä tokeneista.

Tätä parempaa hetkeä ostamiselle ei ole. Koska Metacade on yhä pre-salen ensimmäisessä vaiheessa, voi 125 MCADE-tokenia ostaa yhdellä dollarilla. Pre-salen viimeisessä vaiheessa (vaihe 8) yhdellä dollarilla saa enää 50 MCADE-tokenia. Jos haluat päästä mukaan GameFi-alalle ja Metacaden nousukiitoon, on paras hetki nyt käsillä.