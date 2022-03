eToro on vahvistanut listanneensa Fantomin (FTM) kaupankäyntialustaansa. Sosiaalinen kaupankäyntialusta listasi myös Theta Networkin. Muutoksen odotetaan olevan valtava Fantomille, joka on viime aikoina joutunut massiivisen myyntipaineen alle. Tässä on joitain yksityiskohtia.

Pian eToron listautumisen jälkeen, Fantom (FTM) nousi noin 15 %.

Kolikko vetäytyi hieman, sen kaupan olen 1,20 dollaria kirjoitushetkellä.

eToro on yksi maailman suurimmista kaupankäyntialustoista.

Tietolähde: Tradingview

Mitä listautuminen tarkoittaa Fantomille (FTM)

Listautuminen suuriin pörsseihin, kuten eToroon, on aina positiivista mille tahansa kryptovaluutalle. Tämä on syy siihen, miksi Fantom (FTM) nousi huikeat 15 % pian uutisen julkistamisen jälkeen. Näimme myös, että kaupankäyntimäärät kasvoivat lähes 75 % verran 24 tunnissa. Tämä viittaa siihen, että monet ihmiset yrittivät ostaa kolikon eToron kautta.

Tällä alustalla käydään kauppaa 57:llä tärkeimmällä kryptovaluuttalla, joista FTM ja Theta ovat uusimmat. On todennäköistä, että tulemme näkemään FTM:n kaupan määrän ja hinnan nousun jatkuvan lähipäivinä. Tästä huolimatta kolikon keskipitkän aikavälin näkymät ovat edelleen erittäin riskialttiit.

Juuri äskettäin Fantom koki lukitun kokonaisarvonsa (TVL) valtavan laskun sen jälkeen, kun yksi tärkeimmistä kehittäjistä lähti projektista. Vaikka hinta on vakiintunut viime viikolla tapahtuneesta tuhosta, sijoittajien luottamus on edelleen hyvin alhainen.

Mikä on Fantomin (FTM) tulevaisuus?

TVL:n äkillinen pudotus oli suuri punainen lippu Fantomin sijoittajille. Mutta ei voida väittää, etteikö tämä olisi erittäin lupaava DeFi-projekti, ja siitä on vielä tulossa lisää.

Odotamme kolikon elpyvän lähitulevaisuudessa, ja listautuminen eToroon auttaa nopeuttamaan tätä. Toistaiseksi Fantom on edelleen kunnollinen projekti.