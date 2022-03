GMT Token lisäsi äskettäin uuden tavan auttaa krypto-harrastajia ostamaan sen alkuperäistä omaisuutta. Kryptoa kryptoon -menetelmän lisäksi GMT tekee nyt yhteistyötä Advcashin kanssa sen ostoprosessin helpottamiseksi.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa GMT Token, tämä opas on sinua varten.

Koska GMT on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa GMT nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien GMT -kolikot.

GMT Tokenia pidetään todellisilla varoilla varustettuna tokenina, joka tuo päivittäistä BTC-tuloa omistajalleen. Jokaisen GMT:n taustalla on todellinen laskentateho (TH/s) SHA-256-protokollan kautta. Protokolla toimii Ethereumissa.

Alkuperäinen julkaisu oli 100 000 000 tokenia Ethereumin lohkoketjualustalla, joita tukee 100 000 TH/s, joten 1 GMT = 0 001 TH/s.

GMT:n tiimi ottaa jatkuvasti käyttöön lisäkapasiteettia ja suorittaa GMT-tokenin lisäpäästöjä. Heidän päätavoitteensa on nostaa liikkeessä olevien tokeneiden määrä 10 miljardiin GMT:hen.

Jokaisen lisäpäästön jälkeen tiimi aktivoi mekanismin, jolla poltetaan 20-100 % uusista tokeneista, mikä johtaa GMT:n kannattavuuden kasvuun.

Vapautunut laskentateho jaetaan uudelleen kaikkien liikkeessä olevien GMT:iden kesken, mikä lisää tokeneita tarjoavaa laskentatehoa sekä kaivostuloja.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Digital Coin Price ennakoi hinnannousua pitkällä aikavälillä. Kolikon kauppahinta oli 0,24 dollaria kirjoittamishetkellä. He ennustavat sen käyvän kauppaa keskimäärin 0,31 dollarilla tänä vuonna, ollen arvoltaan enintään 0,33 dollarilla. Vuonna 2023 sen arvo on vähintään 0,31 dollaria. Se voi nousta 0,40 dollariin.

Vuonna 2024 vähimmäishinta on 0,29 dollaria ja korkein ennustettu 0,41 dollaria. Vuonna 2025 sen hinta vaihtelee 0,41–0,51 dollarin välillä.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021