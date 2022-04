MINA on uudempi ja halvempi, ja siten voisi houkutella lisää sijoittajia lyhyellä aikavälillä

Mina on web 3 -kryptovaluutta, joka keskittyy sekä tietosuojaan että tietoturvaan

Filecoin on web 3 -kryptovaluutta, joka hajauttaa pilvitallennus-markkinoita

Vaikka molemmat ovat hyviä sijoituksia, MINA on lyhyellä aikavälillä parempi kuin FIL

Mina MINA/USD on yksi markkinoiden nopeimmin kasvavista Web 3 -kryptovaluutoista. Mina on noussut suosioonsa, koska se on ottanut käyttöön tietosuojaominaisuuksia Web 3 -sovelluksissa. Tämä on iso juttu, kun otetaan huomioon, että online-yksityisyys ja tietoturva ovat joitakin syitä, miksi Web 3.0 on saamassa vetovoimaa nykyään.

Yksityisyysominaisuuksiensa lisäksi, Mina on saamassa vetovoimaa teknisillä ominaisuuksillaan. Mina on yksi markkinoiden kevyimmistä lohkoketjuista. Kun muut lohkoketjut vievät jopa 300 GB2 tilaa, Mina vie vain 22 kt, ja sen muistin kulutus on kiinteä. Tämä tarkoittaa, että Mina-palveluihin pääsee helposti älypuhelimen kautta.

Filecoin FIL/USD on myös Web 3.0:n kryptovaluutta, jonka tavoitteena on hajauttaa pilvitallennusmarkkinat. Sen sijaan, että lähettäisit tietoja varastointia varten keskitetyille yrityksille, Filecoin kannustaa kaikkia, joilla on ylimääräistä tilaa tietokoneellaan, vuokraamaan niitä varastointia varten vastineeksi FIL-tokeneista. Toistaiseksi FIL:n käyttöönotto on lisääntynyt, ja FIL-tokenien arvo kannustaa käyttäjiä vuokraamaan tilaa.

Kumpi on parempi ostos?

Vaikka sekä FIL että Mina ovat suuren potentiaalin Web 3.0 kryptovaluuttoja, Mina voittaa pelin lyhyellä aikavälillä. Se on uudempi ja sillä on paljon jännittävämpi arvolupaus – tietoturvan ja yksityisyyden suojaaminen. Mina on myös nimellisesti halvempi kuin Filecoin, mikä voisi houkutella lisää sijoittajia, jotka etsivät parabolisia voittoja lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Mina on paljon halvempi ja sillä on jännittävämpi käyttötapa kuin Filecoinilla. Tämä antaa sille merkittävän edun Filecoiniin verrattuna lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä molemmilla on kuitenkin potentiaalia menestyä hyvin.