San Franciscossa sijaitseva Framework Ventures julkisti 400 miljoonan dollarin rahastonsa, joka auttaa sitä vakiinnuttamaan ja kasvattamaan läsnäoloaan lohkoketju-pelimaailmassa.

Sen perustajat, Vance Spencer ja Michael Anderson, tapasivat Frank Chaparron, The Scoop -julkaisun isännän, keskustellakseen heidän uudesta rahastosijoitustyöstään. Keskustelun aiheena oli, kuinka lohkoketju-pelaaminen on ”tulossa massamarkkinoiden vetovoiman tietoisuuteen”.

Framework Ventures ei kuitenkaan ole ainoa riskipääomayritys (Venture Capital), jolla on silmät lohkoketjun tulevaisuuteen ja siten potentiaaliin kryptoavaruudessa, sillä muut, kuten eteläkorealainen riskipääomayritys Hashed, olivat äskettäin kertoneet The Scoopille, että he tähtäävät korkealle, noin 200 miljoonan dollarin varoillaan, lohkoketju-pelaamisessa.

Kaikki mitä sinun tulee tietää Frameworkista

Framework Labs perustettiin vuonna 2019, ja sitä laajennettiin myöhemmin 8 miljoonan dollarin varoilla, jotka kerättiin tukemaan sen verkkopääoman tutkielmaa vuonna 2020. Verkkopääoma-idea syntyi sen jälkeen, kun havaittiin, että kryptosijoittaminen auttaa riskipääomayrityksiä osallistumaan ketjuun. Näin protokollat voivat edistää viestintää, kukoistaa, hajauttaa ja saavuttaa tavoitteensa.

On tärkeää huomata, että Framework Labs on yksi parhaista Chainlink-solmuista ja indeksointisolmuista, joka palvelee 201 erilaista syötettä eri sovelluksille useissa ketjuissa. Lisäksi Framework Labsia käytetään tällä hetkellä erilaisissa ketjun toiminnassa ja se käyttää myös usein DeFi-palveluita.