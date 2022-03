Kuluneen viikon aikana näkemämme metaversumi-pyyhkäisy on ajanut monet kolikot paljon alemmas vuoden 2021 huipuistaan. Gala Gamesia (GALA) ei ole säästetty, ja kolikko on ollut massiivisessa laskusuhdanteessa helmikuun lopusta lähtien. Mutta onko toipumiselle merkkejä? Tässä on mitä tiedämme:

GALA voi nousta yli 20:n päivän EMA-linjan lähipäivinä.

EMA luo tärkeän tuen hintojen yhdentymiselle lähitulevaisuudessa.

Metakolikon hinta oli 0,22 dollaria kirjoitushetken aikaan.

Tietolähde: Tradingview

Miksi 20 päivän EMA-injalla on merkitystä GALAlle?

Trendien kääntymiset ovat erittäin tärkeitä teknisessä analyysissä. Useimmissa tapauksissa, kun kolikot ovat pudonneet tasaisesti pitkän ajan kuluessa, härät odottavat usein oikean suuntauksen kääntymistä ostaakseen. GALAn osalta 20 päivän EMA-linjan kääntyminen 0,28 dollarin yläpuolelle voi olla merkki trendin kääntymisestä.

Tämä puolestaan laukaisee ostomanian, joka voisi nostaa metakolikon selvästi yli 0,36 dollarin. Tämä on lähes 80 % korkeampi kuin sen nykyinen hinta, joka on tällä hetkellä 0,22 dollaria. Tärkein tässä asennuksessa katsottava indikaattori on 0,21 dollarin tuki.

Härkien tulee puolustaa tätä vyöhykettä ja luoda tarpeeksi vauhtia seuraavaa osuutta varten. Jos GALA putoaa tämän kynnyksen alapuolelle, on erittäin vaikea nähdä palautumista. Itse asiassa kolikko voi helposti laskea 0,17 dollariin ennen kuin se nousee uudelleen.

Miksi Gala Gamesin (GALA) trendi on alhaisempi?

Suurin osa näistä tappioista johtui uutisista, joiden mukaan Meta Platforms, yksi metaversumien tärkeimmistä teknisistä ajureista, ei saavuttanut tulosodotuksiaan. Mutta taloudellisista ja geopoliittisista paineista johtuva suuri markkinoilla vallivalla epävakaudella on ollut tärkeä rooli.

Tämä epävakaus on valitettavasti tullut jäädäkseen myös lähitulevaisuudessa. Tästä huolimatta GALA:n pitkän aikavälin näkymät pysyvät pääosin positiivisina.