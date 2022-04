Georgia yhdistää voimansa IMF:n kanssa krypton säätelyssä

Georgia on ollut vaikeassa tilanteessa idän sodan alkamisesta lähtien. Ukraina ja Venäjä ovat maan suurimmat kauppakumppanit. Georgian keskuspankin (NBG) pääjohtaja, Koba Gvenetadze, keskusteli Finchannelin haastattelussa tilanteesta ja, että se aikoo perustaa krypton sääntelykehyksen.

Kryptokauppa Georgiassa

Vielä ei ole selvää, kuinka moniin ihmisiin tulevat toimenpiteet vaikuttaisivat. Gvenetadze sanoo, että maalla ei ole vielä tarkkoja lukuja krypton käytöstä Georgiassa.

"Viides Georgian keskinäinen arviointiraportti, joka julkaistiin syyskuussa 2020, […] toteaa, että vaihtotransaktioiden määrä voi olla 3,5 – 5 miljoonaa Georgian laria (1 – 1,5 miljoonaa euroa) kuukaudessa." Tämä on tarkin tieto, minkä kuvernööri voi antaa.

Nähtäväksi jää, miltä säännöt näyttävät FATF:n ja IMF:n osallistumisen jälkeen.

Kryptotreidaajat leimattiin suureksi riskiksi

Gvenetadze sanoo, että NBG on jo ryhtynyt toimiin. Näyttää siltä, että se näkee krypton suurena uhkana. Pankki on kieltänyt Georgian rahoituslaitoksia tarjoamasta kryptopalveluja.

Kansallinen pankki ryhtyi toimenpiteisiin myös digitaalisella omaisuudella (eli kryptokirjoilla) kauppaa käyviä ihmisiä vastaan. Rahoituslaitosten on merkittävä ne "suuririskisiksi" ja niille on annettava "asianmukaisesti tehostetut ehkäisytoimenpiteet". Tämä ei siis ole kovin positiivinen uutinen georgialaisille sijoittajille.

Rahanpesun vastainen organisaatio auttaa

Kysyttäessä Gvenetadzelta haluaako maa säädellä kryptomarkkinoita, hän vastaa yksinkertaisesti kyllä. Tämä on jonkin verran positiivista krypton kannalta, koska se tekee siitä automaattisesti laillisen. Sääntelyn mukana tulee kuitenkin säännöt.

Näiden määrittämiseksi, hän pyytää apua hallitustenvälisiltä järjestöiltä. Heidän pitäisi auttaa Georgiaa kryptolain muutoksissa. Ensin he laativat luonnoksen Financial Action Task Force (FATF) -työryhmän mukaisesti. Tämä on organisaatio, joka kehittää politiikkaa rahanpesun torjumiseksi.

Gvenetadze sanoi: ”On huomattava, että NBG on jo ryhtynyt joihinkin toimenpiteisiin, ennen kuin edellä mainitut määräykset tulevat voimaan. Erityisesti rahoituslaitoksia on kielletty tarjoamasta virtuaalisia palveluita omaisuuden vaihtoon ja siirtoon. Rahoituslaitosten tulisi myös luokitella virtuaaliomaisuuteen liittyviä toimintoja suorittavat henkilöt riskiasiakkaiksi, ja heihin tulee soveltaa asianmukaisia ja tehostettuja ehkäiseviä toimenpiteitä.

IMF osallistui myös sääntelyyn

FATF:n lisäksi myös Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) auttaa Georgiaa sääntelyn laatimisessa. Järjestö on aiemmin neuvonut muun muassa Argentiinaa, El Salvadoria ja Intiaa olemaan aloittamatta krypton käyttöä, joten järjestön historian huomioon ottaen tämä voi kääntyä kryptosijoittajien kannalta kielteiseksi.

Tällä hetkellä IMF auttaa lainsäädäntömuutosten suunnittelussa. Siihen kuuluu rekisteröinti ja lisensointi, vaatimustenmukaisuuden testaaminen, jotta nähdään, toimiiko tämä, ja rahanpesun torjuntaa koskevat valvontasäännökset kryptomarkkinoiden toimijoille.

Näiden säännösten, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan, selkeyttämiseen tarvitaan aikaa. Tämä ei kuitenkaan estä Georgian pankkia pitämästä kryptomarkkinoiden ohjaksia erityisen tiukalla.

Kaukasian valtio on tällä hetkellä yksi harvoista maista, jotka haluavat säännellä kryptoalaa ajamatta yrityksiä pois säädöksillä. Vuonna 2019 entinen neuvostovaltio hyväksyi lain, joka poistaa arvonlisäveron kryptopalveluilta.