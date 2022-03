GameFI on noussut yhdeksi krypton kuumimmista trendeistä ja hyvästä syystä. Nämä varat kasvavat uskomattoman nopeasti, ja sijoittajat yrittävät hyödyntää tätä kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Joten, miksi GameFI on seuraava iso asia:

Se on uusi toimiala, jolla on paljon kasvupotentiaalia.

Axie infinityn kaltaiset projektit osoittavat jo, että GameFI voi tarjota paljon arvoa.

GameFiin virtaa yhä enemmän institutionaalista rahaa.

Niille, jotka haluaisivat omistaa GameFI-kryptoprojekteja, löytyy muutamia vaihtoehtoja, joita kannattaa harkita. Tässä listamme:

Verasity (VRA)

Verasity (VRA) on videonjakoalusta, jonka avulla sisällöntuottajat voivat ansaita videoistaan vaikuttavuutta ja tuloja. Nyt huomaat, että Verasity ei ole itse asiassa pelitoken. Viime vuosina pelin sisäiset videot ovat kuitenkin saaneet paljon huomiota Verasityssa.

Tietolähde: Tradingview

Tämä voisi olla pelivideoiden hajautetun julkaisemisen seuraava raja. Se sisältää asioita, kuten Esports ja niin edelleen. Kirjoityshetkellä VRA:n arvo oli 0,02029 dollaria.

My Neighbour Alice (ALICE)

Tämä moninpeli-lohkoketjupeli on suunniteltu kilpailemaan Axie Infinityn kaltaisten kanssa. Se tarjoaa NFT-pohjaisia palkintoja pelaajille ja panostustokenin sijoittajille ansaitakseen palkintoja.

My Neighbor Alicella (ALICE) on myös oma NFT-kauppapaikka, jossa voi ostaa ja myydä pelin sisäisiä tuotteita. NFT:itä voidaan myydä myös muissa lohkoketjuverkoissa. Kirjoitushetkellä tokenia myytiin 5,95 dollarilla ja sen markkina-arvo oli 182 miljoonaa dollaria.

Crabada (CRA)