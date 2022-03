Tunnelma laajemmilla kryptomarkkinoilla on ollut erittäin hidas viime päivien aikana. Sijoittajat ovat arvioineet riskejä huolellisesti, joten nyt ei välttämättä ole paras aika ostaa. Mutta tästä huolimatta maaliskuun aikana voi löytää edelleen monia altcoineja, joita kannattaa harkita. Tässä syy, miksi:

Paras aika ostaa kryptovaluuttaa on silloin, kun sijoittajat ovat peloissaan ja myyvät.

Monissa kolikoissa nähdyt notkahdukset antavat sinulle täydellisen alennuksen.

Lähiajan riskit heikkenevät pitkällä aikavälillä.

Joten jos aiot hankkia itsellesi muutaman altcoinin kryptosalkkuusi, tässä kolme parasta kolikkoa, jotka ovat tarkistamisen arvoisia:

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) on enimmäkseen liikkunut sivusuunnassa viime päivinä. Mutta tämän kolikon pitkän aikavälin perusteet ovat olleet erittäin vankat.

Tietolähde: Tradingview

Filecoin toivoo luovansa hajautetun tallennusjärjestelmän auttamaan Internetin tulevaisuutta. Kirjoitushetkellä FIL, sen alkuperäinen token, kävi kauppaa noin 17,92 dollarissa. Kolikon markkina-arvo on myös 3,1 miljardia dollaria.

Fantom (FTM)

Viimeinen viikko on ollut ankara Fantomille (FTM) . Kolikkoa on myyty huomattavasti sen jälkeen, kun yksi tärkeimmistä kehittäjistä ilmoitti lähtevänsä. Myös sen lukittu kokonaisarvo (TVL) putosi voimakkaasti.

Seitsemässä päivässä kolikko on pudonnut lähes 30 %. Mutta FTM on aina ollut yksi DeFin lupaavimmista hyödykkeistä, ja viimeaikainen pudotus on ainoastaan mahdollisuus ostaa halvalla. Kirjoitushetkellä FTM:n arvo oli noin 1,20 dollaria.

Anchor Protocol (ANC)