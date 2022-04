Harmony (ONE) kärsi suuresta myynnistä huhtikuun alussa. Kolikko osui itse asiassa alimmalle tasolle sitten helmikuun lopun ja näytti laskujohdanteiselta. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että token on elpymässä. Kuinka kauan tämä nousutrendi voi kestää? Lue lisää alta, mutta ensin tärkeimmät poiminnat artikkelista:

Harmony on onnistunut säilyttämään vahvan tuen 0,1130 dollarissa viime viikkoina.

Kolikko on noussut 6 % viimeisen 24 tunnin aikana, vaikka se on edelleen 10 % alempana viikon takaisesta.

Viime päivien ralli ei todennäköisesti kestä yhtä kauan.

Tietolähde: Tradingview

Harmony (ONE) – Miksi viimeaikainen nousutrendi hiipuu?

Reboundin ja trendin kääntymisen välillä on erittäin suuri ero. Kun kolikot käyvät läpi jatkuvan laskevan jakson, ne todennäköisesti pomppaavat hieman, mutta kaiken kaikkiaan laskuolosuhteet säilyvät edelleen. Tämä on täsmälleen Harmonyn (ONE) tapaus.

Vaikka kolikon arvo on noussut muutaman viime päivän aikana, emme odota keskipitkän aikavälin laskevan trendin kääntyvän. Itse asiassa ONE on edelleen selvästi alle 25 ja 50 päivän SMA-linjan. Lisäksi kaavion tarkastelu osoittaa, että kolikko on muodostanut käänteisen kupin ja kädensijan kuvion.

Nämä kaksi indikaattoria viittaavat siihen, että laskutrendi on edelleen odotettavissa. Ehkä hyvä uutinen ONE-sijoittajille on se, että kolikolla käydään edelleen kauppaa tärkeän 0,113 dollarin tukialueen yläpuolella. Mutta jos tätä hintaa rikotaan, seuraa lisää tappioita.

Kuinka Harmony (ONE) asetus kannattaa pelata?

Harmonyyn liittyy tällä hetkellä valtava riski. Sijoittajana parasta on seurata hintakehitystä tämän viikon ajan. Jos härät onnistuvat säilyttämään 0,11 dollarin tuen, voit ostaa ja poistua enintään 20 %:lla.

ONE:n nousupotentiaali on edelleen merkittävästi alhainen. Mutta jos tuki rikotaan, anna sille vielä viikko aikaa vahvistua ennen ostamista.