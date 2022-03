Holo Chain (HOT) on noussut voimakkaasti viime päivinä. Kolikko on onnistunut nousemaan viimeisen kolmen kaupankäyntisession aikana peräkkäin. Sellaisenaan se on nyt muuttunut nousevaksi. Mutta kuinka pitkälle se voi todellisuudessa nousta? Keskustelemme tästä lisää, mutta ensin muutamia tärkeitä faktoja:

Äskettäinen ralli tarkoittaa, että HOT on rikkonut yli 30 päivän huippunsa

Kolikko on myös noussut yli 50 % tämän vuoden alimmalta tasoltaan

HOT nousi myös noin 15 % viimeisen 24 tunnin aikana

Tietolähde: Tradingview

Holo Chain (HOT) – hinnan ennuste ja analyysi

Holo nousi jo viime viikolla. Uudet ilmoitukset ekosysteemistä viime viikolla olivat kasvattaneet 7 päivän nousun yli 30 prosenttiin. Useimmille analyytikoille tärkeintä tuon rallin aikana oli kuitenkin 0,60 dollarin ylävastus.

Tämän päivän hintatoiminnan perusteella näyttää siltä, että HOT on rikkonut kyseisen kynnyksen. Seurauksena on, että HOTin odotetaan pitävän nousutrendi käynnissä ja todennäköisesti testaavan 0,01 dollaria lähitulevaisuudessa. Tämä merkitsee noin 50 prosentin voittoa sen nykyisestä hinnasta.

Lisäksi HOT on noussut viimeisen 30 päivän keskimääräisen hinnan yläpuolelle yli 50 % verran. Tämä osoittaa, että sijoittajat ovat heränneet kolikon suhteen ja viimeaikaiset voitot, joita olemme nähneet, jatkuvat. Ainoa tapa, jolla kyseinen nousuvauhti hidastuisi olisi, jos härät eivät pysty pitämään hintaa 0,06 dollarin yläpuolella.

Miksi Holo Chain (HOT) voisi olla täydellinen?

Lyhyellä aikavälillä odotamme HOTin nousevan hieman pidemmälle. Itse asiassa vähintään 30 prosentin nousu näyttää todennäköiseltä tulevalla viikolla. Mutta pitkäaikaisille sijoittajille se tosiasia, että HOTilla on edelleen alle miljardin dollarin markkina-arvo, tarkoittaa, että potentiaalia on melkoisesti. On todennäköistä, että kolikko saavuttaa 0,03 dollaria ennen vuoden loppua.