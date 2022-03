Etelä-Korean ekosysteemi-ikoni on oman myöntämänsä mukaan tehnyt enemmän kouluttaakseen hallitusta krypto-asioissa. Tänään kävi ilmi, että presidenttiehdokas Yoon Suk-yeol, joka haluaa purkaa kryptoteollisuuden Etelä-Koreassa, on voittanut vaalit.

Hänen tukemansa ICX-token nousi tämän seurauksena huimasti. Se murtautui 100:n parhaan joukkoon ja on noussut 35 % viimeisen 24 tunnin aikana ja lähestyy yhtä dollaria. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa ICX:ää, tämä opas on sinua varten.

ICON Networkin token on osa Layer-1 -lohkoketjua, jonka tehtävänä on rakentaa yhteentoimiva lohkoketjuverkosto, joka yhdistää autonomiset verkkoyhteisöt ja reaalimaailman yritykset.

ICON Network keskittyy todellisen hyödyn tarjoamiseen edistämällä hyperliitettävyyttä ja kitkatonta arvonvaihtoa.

Vahvistamalla tapahtumat hajautetun kirjanpidon kautta, ICON voi minimoida välittäjien määrän ja poistaa rajat rajat ylittävältä vuorovaikutukselta.

Yritys keskittyy erityisesti hajautetun identiteetin, digitaalisten varmenteiden myöntämiseen, lohkoketjumaksuihin, hajautettuun rahoitukseen, non-fungible tokeneihin ja lisäkäyttötapauksiin: sähköinen hallinto, vaalit, hajautetut oraakkelit ja e-terveys.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Cryptonewsz on nousujohteinen ja ennustaa kasvua vähintään 4,52 dollariin vuoteen 2024 mennessä. GOV Capital on kuitenkin eri mieltä. He ennustavat, että token pysyy nykyisessä hinnassaan ensi vuoden ajan.

$ICX who holds and believes in it, do not sell coins in any case! Each of his accumulations ended in rapid growth. You just need to wait a bit, and the patient will be rewarded. #ICX pic.twitter.com/MJZSXesiNn

— Crypto Dream (@_Crypto_Dream) March 9, 2022