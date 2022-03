Nomad Exiles julkaisee IDO:n PolkaBridgessä 26. maaliskuuta, ja mikä parasta, kolikko listattiin äskettäin Kucoinissa. Tämän kehityksen ansiosta se on lisännyt arvoaan 42 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämä lyhyt artikkeli kertoo mitä on hyvä tietää PolkaBridgestä, onko se hyvä sijoitus, ja parhaat paikat, josta ostaa PolkaBridge nyt.

Parhaat paikat ostaa PolkaBridge nyt

Koska PBR on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa PBR nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi PBR -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien PBR -kolikot.

Mikä PolkaBridge on?

PolkaBridge on suunniteltu toimimaan pääsiltana Polkadotin ja muiden lohkoketjujen välillä. Tämä hajautettu ketjujen välinen protokolla aikoo ottaa käyttöön DeFi-tukiominaisuudet yhdessä siltauspalvelujen kanssa.

PBR-token on sen alkuperäinen resurssi, jota tarvitaan verkossa tapahtuvaan asiointiin ja palkintojen asettamiseen. Muita käyttötarkoituksia ovat panosvakuus, Launchpad IDO:hin osallistuminen, ennuste- ja lainaustarkoitukset sekä ketjujen välisten vaihtosopimusten perusomaisuus.

Pitäisikö PolkaBridge ostaa tänään?

Mikään ei voi korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

PolkaBridge – hintaennuste

GOV Capital on erittäin nouseva PolkaBridgen suhten. He ennustavat sen käyvän kauppaa jopa 2,44 dollarilla samaan aikaan ensi vuonna. Vertailun vuoksi sen arvo on tällä hetkellä 0,44 dollaria. Viiden vuoden kuluttua he ennustivat tokenin arvoksi 25,43 dollaria.

PolkaBridge sosiaalisessa mediassa