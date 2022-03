Elrond on ilmoittanut, että Itheum julkaistaan Maiar Launchpadissa

Käyttöönotto tapahtuu maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa

Web3-tiedonvälitysalusta Itheum haluaa hyödyntää Elrondin tarjoamaa skaalautuvuutta

Elrond on ilmoittanut tukevansa strategista Itheumia, Web3-tiedonvälitysalustaa. Tämän liikkeen myötä Itheum paljastetaan Maiar Launchpadissa, Elrond-lohkoketjun strategisella käynnistysalustalla.

Itheum on ensimmäinen hajautettu moniketjuinen tiedonvälitysyritys, ja sitä on kehitetty kolmen vuoden ajan. Alusta pyrkii edistämään tiedon käyttöä varmistamalla, että omistajat voivat omistaa ja myydä tietojaan Web3:n tai metaversumin kautta.

Elrond tarjoaa tukea Itheumille

Itheum hyödyntää Elrondin tarjoamaa skaalautuvaa lohkoketjuteknologiaa luodakseen alustan, jossa jokainen voi hallita henkilötietojaan omaisuuserien muodossa. Itheum ottaa käyttöön myös NFMe ID -teknologian, jonka avulla käyttäjät voivat sisällyttää metatietokerroksen sielun, sidottuihin Data Avatareihinsa metaversumia varten.

"Jotkut sukupolvemme kirkkaimmista mielistä ja järjettömät resurssit keskittyvät yhä enemmän löytämään uusia tapoja kerätä tietoja käyttäjiltä ja myydä niitä edelleen mainoksissa. Jos annamme käyttäjille ja yrityksille mahdollisuuden omistaa tietonsa ja saada niistä arvoa, internet voi edetä uudelle hyödyllisyyden ja luottamuksen tasolle, joka on vankka perusta ihmiskunnan evoluution seuraavalle alueelle", sanoi Itheumin toimitusjohtaja Mark Paul.

Tämä tekniikka antaa käyttäjille räätälöidyn kokemuksen, samalla kun he ansaitsevat passiivisia tuloja. Teknologia edistää myös loppukäyttäjien omaksumista ja luo alustan, jossa käyttäjät voivat käyttää arvokkaita ja tarkkoja tietoja kilpailukykyiseen hintaan. Itheum debytoi Maiar Launchpadissa tämän kuun lopussa tai ensi kuun alussa.

Elrond-lohkoketju

Elrond-lohkoketju on yksi lohkoketjusektorin kilpailukykyisimmistä toimijoista. Sen lohkoketju-arkkitehtuuri pyrkii tarjoamaan valtavia skaalautuvuusetuja, mukaan lukien nopeat tapahtumanopeudet ja korkea suorituskyky.

Elrond-lohkoketjussa on integroitu skaalaus skaalautuvuutta varten, ja se on investoinut turvalliseen proof-of-stake -algoritmiin. Sellaisenaan sitä on mainostettu mahdollisena Ethereumin tappajana. Verkko väittää käsittelevänsä yli 10 000 tapahtumaa sekunnissa, huomattavasti alhaisin kustannuksin, mikä on enemmän kuin mitä voidaan sanoa Ethereumista.