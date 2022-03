Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan nousussa tänään. Presidentti Bidenin odotetaan allekirjoittavan tällä viikolla toimeenpanomääräyksen, joka on ensimmäinen askel kryptovaluuttojen säätelyssä. Se johtuu nyt siitä, että Venäjä saattaa käyttää kryptovaroja pakotteiden kiertämiseen.

Singaporen suurimman pankin johtaja huomautti, että hän näkee Bitcoinin kaltaisen krypton "kasvavan edelleen merkityksellisenä arvon säilyttäjänä, samalla tavalla kuin kulta".

Ukrainan maaperällä tapahtuva sota ja Venäjää vastaan asetetut pakotteet ovat johtaneet raaka-aineiden hintojen nousuun ennennäkemättömälle tasolle vuosikausiin.

Yhdysvaltain indeksit sulkivat eilen sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden ilmoitti suunnitelmistaan boikotoida Venäjän energiantuontia.

Huippukryptot

Terra lisäsi tänään yli viidenneksen arvoonsa ja käy kauppaa hieman alle 100 dollarilla. Se listattiin Wirexissä kaksi päivää sitten, mikä vaikutti sen nousuun.

Avalanche oli myös johtoasemassa, 10 % nousulla. Se ilmoitti juuri Multiverse-ohjelmastaan, jota rahoittaa 4 miljoonaa AVAXia, ja jonka arvo on noin 290 miljoonaa dollaria nykyhinnoin. Sen tarkoituksena on edistää aliverkkojen kasvua. AVAX listattiin myös Bitstampissa kaksi päivää sitten.

Ethereum nousi yli 7 %, kun taas Cardano ja Solana nousivat molemmat yli 4 %. Bitcoinilla käytiin kauppaa kirjoittamishetkellä yli 41 000 dollarilla, mikä on lähes 8 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Huippuliikkujat

Hintojen kasvun suhteen Monero on 100:n parhaan Terra. Vaikka kaikki yksityisyyskolikot ovat nousussa, Monero on se, joka kerää eniten.

Venäjän vastaisten pakotteiden uskotaan lisäävän kyber-rikollisuutta, ja Moneron kaltaiset tokenit ovat yleistymässä, koska hakkerit vaativat niistä todennäköisesti maksuja. Secret, toinen yksityisyystoken, nousi 15 % viimeisen 24 tunnin aikana.

NEAR-protokollan livehinta on tänään 11,12 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 750,6 miljoonaa dollaria. Markkina-arvoltaan 22. suurin kolikko on noussut 12,61 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Waves lisäsi vielä 12 % tänään. Muita voittoja tehneet yksityisyyskolikot ovat Oasis ja Zcash 12 % ja 16 %, THORChain 11 %, Arweave 18 % ja Anchor sekä Dash kumpainenkin 13 %.

Trendaavat

Metaverse ALL BEST ICO käy kauppaa 0,007 dollarilla ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on ylittänyt miljoonan dollarin. Sen token METAALLBI on noussut 846 % viimeisen 24 tunnin aikana.

METAALLBI tukee ja päivittää ALL BEST ICO -projektia luomalla innovatiivisia NFT:itä, jotka ovat suunniteltu palkitsemaan ja tuottamaan lisäarvoa kaikille token-tukijoille. Se integroi erilaisia sovelluksia metaversumiin.