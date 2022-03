Kryptomarkkinat ovat yleisesti ottaen tasaantuneet vuoden 2022 alun erittäin vaihtelevan jakson jälkeen. Analyytikot keskittyvät nyt pitkän aikavälin näkymiin, ja yksi kolikko, joka on saanut kaikkien huomion, on Kava (KAVA) . Voisiko se todella saavuttaa 40 dollaria vuoden loppuun mennessä? Tässä on mitä sinun olisi hyvä tietää:

Lyhyen aikavälin volatiliteetti on aiheuttanut paljon paineita KAVA:lle

40 dollarin saavuttaminen tarkoittaa, että kolikon on kasvattava 10-kertaa nykyisestä hinnastaan

Vaikka tämä näyttää kaukaa haetulta, se ei ole täysin mahdotonta

Tietolähde: Tradingview

Kava (KAVA) – tie 40 dollariin?

Tällä hetkellä KAVA:n hinta on noin 3,89 dollaria. Kryptomarkkinoiden kehityksen perusteella viimeisen kolmen kuukauden aikana on vaikea kuvitella, että KAVA voisi kasvaa 10-kertaiseksi ennen vuoden loppua. Mutta itse asiassa sitä ei ole niin vaikea kuvitella.

Tähän on useita syitä. Ensinnäkin Kava lisää EVM-tuen. Siirto tekee siitä yhteentoimivan ERC 20 -tokenien kanssa. Tämä todennäköisesti työntää lisää DeFi-projekteja verkkoon. Lisäksi EVM-tuki tarkoittaa, että Ethereumia varten valmiiksi rakennettuja sovelluksia voidaan ottaa käyttöön Kavalla.

Tämän lisäksi näyttää siltä, että markkinoiden tunnelma näyttää itse asiassa paremmalta kuin kolme kuukautta sitten. Sijoittajat ovat alkaneet hinnoitella taloudellisia ja geopoliittisia tekijöitä. Laajempien markkinoiden kasvaessa, KAVA voisi silti seurata. Tästä huolimatta uskomme edelleen, että on olemassa hyvin monia haittapuoliriskejä, jotka tekevät 40 dollarin unelmasta erittäin vaikean saavuttaa.

Onko Kava (KAVA) riskin arvoinen?

Kava on hieno projekti, ja ollut sitä myös viime kuukausina. Se on yksinkertaisesti kärsinyt markkinoiden yleisestä trendistä. Mutta sen pitkän aikavälin arvo on edelleen erittäin korkea. Se, että se lisää järjestelmäänsä yhteentoimivuutta, on iso juttu. Vaikka se ei saavuttaisi 40 dollaria, se voi silti tarjota 3- tai 4-kertaista kasvua.