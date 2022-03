Miksi Zilliqa nousee: ZIL kasvoi 24 tunnissa 90 %

Miksi ZIL pumppaa? Zilliqa vahvisti uutisen Metapolista, jonka on ilmoitettu olevan kaikkien aikojen metaversumi. Se on myös ilmoittanut uudesta kumppanuudesta maailmanlaajuisen lahjakkuuspalkintosovellus Agoran kanssa.

Metapolis on historian ensimmäinen metaversumi, joka on luotu palvelualustaksi (MaaS). Se toimii unityllä, epätodellisella moottorilla ja Nvidia Omniversellä. Sen virallinen julkaisu on ajoitettu 2. huhtikuuta 2022 Miamiin.

Fyysinen tapahtuma merkitsee pääsyä laajemmille Yhdysvaltain markkinoille ja tehtävää sulkea digitaalisen ja fyysisen alueen välinen kuilu.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa ZIL, tämä opas on sinua varten.

Mikä Zilliqa on?

Zilliqa on lupavapaa, julkinen lohkoketju, joka on kehitetty takaamaan korkea suorituskyky ja käsittelemään tuhansia tapahtumia sekunnissa. Se käyttää sirpalointia toisen kerroksen skaalausratkaisuna, lohkoketjun nopeuden ja skaalautuvuuden ongelmien ratkaisemiseksi.

Zilliqa väittää olevansa ensimmäinen julkinen lohkoketju maailmassa, joka luottaa täysin sirpaloituun verkkoon. Tämä mahdollistaa sen, että se voi saavuttaa suuren tapahtumanopeuden sekunnissa ja suuren suorituskyvyn.

Pitäisikö Zilliqa ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Zilliqa – hintaennuste

Kirjoitushetkellä yksi ZIL kävi kauppaa 0,086 dollarilla. GOV Capital ennustaa sen arvoksi 0,14 dollaria vuodessa ja 0,60 dollaria viiden vuoden kuluttua.

