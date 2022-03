Kryptomarkkinat olivat tänään kokonaisuudessaan sekoittuneet. Yhdysvaltain kolme pääindeksiä elpyivät eilen öljyn hinnan laskiessa takaisin.

SPX500 nousi 1,43 %, kun taas DJ30 nousi 1 % ja NASDAQ100 nousi 1,93 %. Parhaiten menestyivät Nvidia (+ 9,39 %), Intel (+ 6,74 %) ja Monolithic Power Systems (+ 6,61 %).

Huippukryptot

Solana lisäsi noin 5 % ja Ethereum lähes 4 %. Cardano nousi lähes 6 % jatkaen nousuaan viimeisen seitsemän päivän aikana, missä se on noussut vajaat 39 %. Bitcoinilla käytiin kauppaa kirjoittamishetkellä yli 44 000 dollaria, mikä on yli 2,5 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Huippuliikkujat

Ethereum Classic on alkanut jälleen nousta, kasvaen 8 %. Axie Infinity lisäsi tänään vielä 22 % arvoonsa, jatkaen ralliaan eilisestä lähtien. AAVE nousi 7 % ja Convex Finance 9 %. Convex on noussut tällä viikolla 25 prosenttia, toipuessaan lähimenneisyydessä tapahtuneesta katastrofista.

Quant ja 90. sijalla oleva Qtum nousivat 12 % ja 13 %. Quant julkisti äskettäin uuden julkaisun: Overledger 2.2.2, joka tuo uusia kakkostason älykkäitä sopimusominaisuuksia tokeneiden luomiseen ja polttamiseen sekä tilinhallintaan.

Mitä tulee toiseen päähän, muutama 100:n parhaan kolikon tappio on tänään yli 5 %. ApeCoin on laskenut 7 %, mikä tekee siitä suurimman häviäjän top 100:ssa. Sen tappiot ovat 15 % viimeisen 7 päivän aikana. Sen loistavan suorituskyvyn jälkeen olisi voitu odottaa jonkinlaista laskua.

Trendaavat

Tämän päivän suurin nousija on Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI) -ekosysteemi, jonka avulla voit luoda oman kryptosi. Se on noussut 995 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun se on ollut päivän suurin nousija. Sen jatkuva nousu osoittaa yhä enemmän kiinnostusta kryptomarkkinoita kohtaan.