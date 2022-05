Jos voimme olla yhtä mieltä kryptomarkkinoista juuri nyt, on se, että volatiliteetti on tullut jäädäkseen. Kyllä, kryptomarkkinat ovat perinteisesti tunnettu erittäin epävakaina markkinoina. Mutta vuonna 2022 asiat ovat olleet lievästi sanottuna melko arvaamattomia. Tässä joitain tekijöitä, jotka lisäävät kyseistä epävakautta:

Maailmassa on ennennäkemättömiä taloudellisia ja poliittisia riskejä

Sijoittajat suhtautuvat varovaisesti Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymiseen

Lyhyen aikavälin positiot hallitsevat kryptosijoittamista tällä hetkellä

Joten, jos haluat käydä kauppaa epävakaissa markkinaolosuhteissa, kannattaa muutamia kolikoita harkita. Tässä niiden top 3:

Dogecoin (DOGE)

Toisin kuin useimmat ihmiset uskovat, markkinoiden epävakaus ei välttämättä ole huono asia sijoittajille. Etenkin meemikolikoilla on tapana tarjota poikkeuksellista volatiliteettia.

Tietolähde: Tradingview

Vaikka kyseiset hinnanvaihtelut voivat olla hyvinkin raakoja, ne tarjoavat loistavat mahdollisuudet ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Dogecoin (DOGE) on yksi kolikko, jonka pitäisi tarjota valtavaa volatiliteettia swing-treidaajille. Tällä tavalla on paljon helpompaa ostaa ja myydä kolikoita lyhytaikaisilla positioilla.

FTX Token (FTT)

Sijoittajille, jotka etsivät suhteellisen vakaata kolikkoa treidaamista varten, on FTX Token (FTT) hyvä alku. Kolikko ei heilahtele villisti DOGE- tai muiden meemikolikoiden tavoin. Itse asiassa äskettäisen krypto-romahduksen aikana, FTT onnistui rajoittamaan tappioita merkittävästi. Se sopii täydellisesti niille, jotka yksinkertaisesti tarvitsevat kolikon, joka on markkinoilla helposti ennustettavissa.

Cosmos (ATOM)

Jotkut kolikot tuottavat jatkuvasti arvoa pitkällä aikavälillä. Kyllä, ne vaihtelevat joka päivä, mutta noin vuoden kuluttua ne tarjoavat kunnollisen tuoton sijoittajan pääomalle. Cosmos (ATOM) on yksi näistä kolikoista. Sitä tukevat erinomaiset perustekijät, ja se on sittemmin kasvanut valtavasti viimeisten kuukausien aikana. Se on loistava pitkän aikavälin kohde.