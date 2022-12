Mikä saa Metacaden (MCADE) erottumaan muista metaversumiprojekteista, Decentraland (MANA) mukaan lukien?

Metacade (MCADE) on nouseva Web3-peliekosysteemi, joka kilpailee monien nykyisten metaversumiprojektien kanssa, Decentraland (MANA) mukaan lukien.

Useamman metaversumin kilpaillessa keskenään voi olla vaikea määritellä, mitkä niistä oikeasti erottuvat joukosta. Tietyt projektit, kuten Metacade, ovat kuitenkin ottamassa suuria edistysaskelia.

Metacade voi olla avainasemassa tarjoamalla pelaajille pääsyä Web3:een. Tällä se eroaa siitä, mitä metaversumiprojektit, kuten Decentraland, tarjoavat.

Decentralandin metaversumi lähemmässä tarkastelussa

Decentraland on Ethereumiin pohjautuva virtuaalitodellisuusalusta, jossa ostettavaa maata voi tutkia, jonka päälle voi rakentaa ja jolla on mahdollista ansaita rahaa. Digitaaliset varat, joista tilat on tehty Decentralandissa, ovat LAND NFT:tä, jota ei voi korvata tai kopioida.

Oma LAND mahdollistaa pelien, sovellusten, uhkapelialustojen tai jopa kolmiulotteisten kohtausten suunnittelun. Voit myös kehittää LAND-pohjaisia palveluita aloille, kuten koulutukseen ja matkailuun. Jokainen LAND-tontti on kooltaan noin 1×1 metriä, mutta korkeusrajaa ei ole asetettu. Decentraland on myös luonut LAND-kiinteistöt, joiden myötä omaa maata on helpompi hallita yhdistämällä tontteja toisiinsa.

Tämä on pohjimmiltaan Decentralandin metaversumihankkeen ydin. Se on kiinteistöpohjainen järjestelmä, jonka avulla voit ostaa ja rakentaa – kiinteistönhallintaa virtuaalisessa ympäristössä.

Virtuaalisten kiinteistöalustojen haasteet

Virtuaalisten kiinteistöalustojen ongelmana on, että ne on luotu yksinomaan rahan ansaitsemista varten. Varakkaat kiinteistöyhtiöt ostavat tiettyjä ”tontteja” (jotka ovat tiettyyn lohkoketjuun sidottuja NFT:tä) miljoonilla dollareilla. Virtuaalinen tontti Decentralandissa myytiin 2,4 miljoonalla dollarilla , mikä on sievoinen summa rahaa. On kuitenkin olemassa vain vähän todisteita siitä, että tällaiset ostot olisi sidottu mihinkään todelliseen itseisarvoon.

Useimmat omistajat suunnittelevat rahan ansaitsemista näillä metaversumiprojekteilla, mutta he eivät ole juurikaan tuottaneet toteuttamiskelpoisa ideoita. Kuka muka haluaa metaversumin, joka on tulvillaan McDonaldsin ja Coca Colan mainostauluja? Mainonta on tärkeä osa markkinointia, mutta se ei voi olla ainoa tai tärkein syy investointeihin.

Metaversumihankkeissa olisi pyrittävä antamaan takaisin jotakin verkon osallistujille oikeudenmukaisella tavalla, ja niissä on oltava sisäänrakennetut palkitsemismekanismit. Muussa tapauksessa kasvu on keinotekoista, ja metaversumihankkeiden mahdollisuudet menestyä pitkällä aikavälillä ovat kehnot.

Metacaden metaversumiprojekti: Erottuu joukosta

Metacade erottuu kilpailijoistaan monin tavoin. Ensinnäkin se ei tarjoa pelkästään tontteja, vaan kyseessä on netissä toimiva pelihalli, jossa käyttäjät voivat valita yhden monista peleistä pelattavaksi.

Se on myös kokonainen ekosysteemi, ei pelkkä ostospaikka. Se on tila, jossa Web3-pelaajat voivat luoda yhteyksiä toisiinsa, pelata pelejä ja ansaita tuloja ilman virtuaalisten tonttien “vaihtamista”. Metacade sisältää työpaikkailmoituksia peleihin liittyviin tehtäviin sekä beta-testausmahdollisuuksia ja sosiaalisia toimintoja.

Tulevaisuudessa otetaan käyttöön hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), jolla varmistetaan demokraattinen päätöksenteko. Verkoston osallistujat palkitaan panoksestaan, jonka lisäksi se tarjoaa myös mainos- ja myyntituloja, palkintoja, kilpailuja ja panostuksia.

Toisin sanoen tarjolla on lukemattomia tapoja ansaita tuloja, mutta nämä kaikki ovat orgaanisia, aktiivisuuteen liittyviä tuloja. Se ei ole pelkkää tontin ostamista ja sen arvon nousun odottamista. Se sijaan se pyrkii kehittymään elinvoimaiseksi ja kattavaksi ekosysteemiksi Web3-pelaajille.

Metacaden metaversumi: Monellakin tapaa erilainen

Decentraland on yksittäinen peli, kun taas Metacade tarjoaa lukemattomia erilaisia pelejä pelattavaksi ja lisää niitä jatkuvasti.

Metacade on peliekosysteemi, jossa osallistujat voivat etsiä töitä, verkostoitua, kommunikoida ja sijoittaa uusiin projekteihin, kun Decentraland puolestaan keskittyy virtuaalisen maan kehittämiseen. Yksinkertaisesti sanottuna Metacade on kokonainen peliekosysteemi, jonka kasvupotentiaali on loputon, kun taas Decentraland on virtuaalisen maan kehittämiseen keskittyvä peli yhdellä avatarilla/käyttäjällä.

Suurin osa metaversumeista on tällä hetkellä ylihinnoiteltuja ja hieman paikalleen jämähtäneitä. Axie Infinity, Decentraland, Sandbox – nämä vaikuttavat olevan paikkoja, joissa varakkaat yksityishenkilöt ja organisaatiot ostavat NFT:itä, mutta niiden ulkopuolella ei ole juuri muuta tarjolla.

Ne eivät ole monessakaan suhteessa orgaanisia ekosysteemejä. Metacaden metaversymi antaa kuitenkin monin tavoin takaisin Web3-pelaajille. Sen ovat rakentaneet pelaajat pelaajia varten, ja pelaajat myös hallitsevat sitä DAO:en kautta.

Metacade erottuu edukseen myös siksi, että se on kehityksensä alkutaipaleella ja sillä on vasta presale meneillään – tämä voi merkitä parempaa nousukurssia. Tällä hetkellä 125 MCADE on tarjolla yhden dollarin hintaan. Presalen loppuvaiheessa hinta noussee yli 0,02 dollariin tokenia kohden, mikä on yli kaksinkertainen hinta.

Kattavan peliekosysteemin Web3:lle ja mahdollisuuden päästä mukaan aikaisessa vaiheessa tarjoava Metacadea on vakavasti otettava projekti. Se tarjoaa paljon enemmän kuin aiemmat metaversumiprojektit ja sillä on potentiaalia vaikuttaa suuresti P2E:n seuraavaan sukupolveen, joten se on ilman muuta tutustumisen arvoinen.