Kryptovaluuttamarkkinat ovat menettäneet yli 200 miljardia dollaria viime päivinä.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet laskevassa trendissä viime päivinä. Viikonlopun aikana markkinat menettivät yli 200 miljardia dollaria, kun kryptomarkkinoiden kokonaiskatto putosi 1,7 biljoonasta dollarista 1,5 biljoonaan dollariin.

Viimeisen 24 tunnin aikana markkinat ovat menettäneet lähes 4 % arvostaan. Bitcoin on menettänyt suuren tukitasonsa yli 35 000 dollarissa ja kamppailee nyt 33 000 dollarin pisteen ympärillä. Se saattaa lisätä tappioitaan tulevina päivinä.

Ether on myös pudonnut alle 2 500 dollarin psykologisen tason, ja lisätappioiden seurauksena ETH-härät voivat joutua puolustamaan asemaansa yli 2 000 dollarin.

NEAR, Near-ekosysteemin natiivi token, on markkina-arvolla mitattuna parhaiten menestynyt 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa viimeisen 24 tunnin aikana. Kolikko on lisännyt arvoaan tänä aikana yli 7 %.

NEAR:in jatkuvan positiivisen tuloksen takana ei kuitenkaan ole suurta katalysaattoria. Lisäksi NEAR:in voi olla vaikea ylläpitää tätä nousua, koska laajemmat markkinat ovat tällä hetkellä laskussa.

Tarkasteltavat avaintasot

NEAR/USDT-parin 4-tunnin kaavio on edelleen laskussa jatkuvasta positiivisesta kehityksestä huolimatta. Tekniset indikaattorit osoittavat kuitenkin, että NEAR:in arvo on hitaasti elpymässä.

MACD-viiva on neutraalin alueen alapuolella, koska NEAR on ollut laskevassa trendissä viime viikkoina. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (50) osoittaa, että NEAR ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Kirjoitushetkellä NEAR:in kauppahinta on 11,07 dollaria kolikkoa kohden. Jos ralli jatkuu, se voi ylittää ensimmäisen vastuspisteen 12,40 dollarissa. Kuitenkin toisen vastustason 13,285 dollarissa pitäisi rajoittaa edelleen ylöspäin suuntautuvaa liikettä.

Kun laajemmat markkinat ovat edelleen laskussa, NEAR saattoi nähdä voittonsa kääntyvän päinvastaiseksi. NEAR saattaa joutua puolustamaan ensimmäistä suurta tukitasoaan 9,046 dollarilla ennen päivän loppua.