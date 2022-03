QTUM nousussa ennen Binance Blockchain Weekiä, jossa se on tärkein sponsori

Binance Blockchain Week on iso juttu ja houkuttelee kryptosijoittajia ympäri maailmaa

QTUM-hintatoiminta on osoittanut suurempia voittoja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä

Qtum QTUM/USD on ollut yksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista viimeisen 24 tunnin aikana. Tänä aikana QTUM on noussut yli 20 % – ja on nousussa edelleen. Vaikka tämä on pelkkää hintatoimintaa, on hyvä mahdollisuus, että QTUM voi ylläpitää rallia seuraavien parin päivän aikana. Tällä on paljon tekemistä tulevan Binance Blockchain Weekin kanssa, joka järjestetään Dubaissa 28. maaliskuuta.

QTUM on tapahtuman pääsponsori, ja tämä tarkoittaa luonnollisesti, että se herättää paljon huomiota. Nykyisessä asetelmassa, jossa nousuvauhti on kasvanut kaikkialla markkinoilla, tämä voisi laukaista QTUM:n suuren hinnan nousun huhtikuussa.

Binance Blockchain Week -sopimuksen laajuuden taustalla on yli 80 vaikutusvaltaista puhujaa, yli 10 paneelia ja keskustelua sekä yli 10 pääpuheenvuoroa. Tämä tarkoittaa, että se todennäköisesti kiinnittää huomiota maailmanlaajuisessa kryptoyhteisössä, ja jopa ihmiset, jotka eivät ehkä tiedä kuinka tehokas QTUM on, ovat todennäköisesti kiinnostuneita projektista.

Lyhyen aikavälin huomion lisäksi, QTUMilla on kuitenkin kaikki voittajan tunnusmerkit, varsinkin nyt, kun nousuvauhti on kasvanut kaikkialla markkinoilla. QTUM on lohkoketjualusta, joka on rakennettu Bitcoin UTXO:lle, mutta toimii PoS:llä. Tämä tekee siitä energiatehokkaan, hyödyntäen Bitcoin-koodin yksinkertaisuutta. Tuloksena on ollut valtava Dappsin käyttöönotto, joka voi ainoastaan kasvaa entisestään.

QTUM-liukuvat keskiarvot osoittavat lisähyötyjä

Lähde: TradingView

QTUM-ostomäärät ovat nousseet viimeisen 24 tunnin aikana. 50 päivän ja 100 päivän liukuvat keskiarvot ovat nousussa, kun taas 20 päivän liukuva keskiarvo ohittaa ne kiihtyvällä vauhdilla. Tämä viittaa siihen, että ostovolyymit kasvavat nopeasti ja hinta voi nousta vieläkin lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

QTUM on tällä hetkellä rallissa ja noussut yli 20 % alle 24 tunnissa. QTUM saa todennäköisesti lisäpotkua 28. maaliskuuta järjestettävän Binance Blockchain Week -tapahtuman sponsoroinnista. Pitkällä aikavälillä QTUM-perustekijät nostavat sen hintaa todennäköisesti vielä korkeammalle.