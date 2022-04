RACA-token nousi 20 % aina 0,0018 dollarista 0,0021 dollariin sunnuntaiaamuna. Se jatkui laskien ja tätä kirjoitettaessa sen kauppa käy 0,001831 dollarissa, mikä on 7,27 %:n pudotus viimeisen 24 tunnin aikana.

Huolimatta siitä, että sen hinta on noussut noin 39,7 % viimeisen 30 päivän aikana, kolikon arvo on laskenut viime aikoina, joista sunnuntai oli ainoa poikkeus. Yleisesti ottaen RACA:n hinta on laskenut 17,9 % viimeisen seitsemän päivän aikana.

Mutta miksi RACA nousi rajusti, ainoastaan vetäytyen heti muutaman tunnin sisään noususta? Tässä artikkelissa selvennämme taustatekijöitä, vieritä alas saadaksesi lisätietoja.

Ennen kuin syvennymme RACA:n hintaliikkeeseen, käymme ensin läpi mikä se on.

Radio Caca on Universal Metaversen (USM) alkuperäinen token, ollen myös ”Maye Musk Mystery Box” NFT:n yksinomainen johtaja.

USM:n on luonut USM Labin, pienen 3D Planet -virtuaalimaailman, jossa käyttäjät voivat omistaa maita, rakentaa rakennuksia, kuten kauppoja ja taidegallerioita, sekä luoda ja pelata pelejä.

Seuraavaksi siihen, miksi kolikko nousi ennen nykyistä pudotustaan.

RACA:n sunnuntaiseen hinnan nousuun oli kolme pääsyytä; listautuminen suuriin kryptopörsseihin ja palveluntarjoajiin, Radio Cacan NowPaymentin lanseeraus ja huhut Binanceen listautumisesta.

Binancen julkaistuaan oppaan siitä, kuinka käyttäjät voivat ostaa RACA:a pörssi- ja sosiaalisen median virallisilla verkkosivuillaan, huhut alkoivat levitä. Näin ollen tokenin hinta nousi, sekä myös kryptohakujen määrä.

RACA oli toiseksi eniten vaihdetuista valuutoista sinä päivänä sen jälkeen, kun se oli myös esillä trendaavissa hauissa GTM:n ja ApeCoinin rinnalla.

Binance kuitenkin korosti viestissään, että token ei ole vielä saatavilla sen alustalla. Kryptoharrastajat ovat kuitenkin optimistisia siitä, että RACA listataan pian, kuten on tapahtunut myös muidenkin kryptojen kanssa.

Viime viikolla suuret palveluntarjoajat ja kryptopörssit ovat ilmoittaneet listaavansa RACA:n, koska se on osoittanut valtavaa kasvua ekosysteemissään. Jotkut näistä yrityksistä ovat Bybit, Huobi, Phemex ja ChangeNow.

Toinen syy nousuun ja Radio Cacan saavutukseen on sen ilmoitus sen tokeneiden myynnistä ja ostamisesta eri fiat-pareissa, kuten RUB, EUR, TRY, UAH, USD ja GRB.

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022