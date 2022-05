Kryptovaluuttamarkkinat ovat suoriutuneet heikommin viimeisen 24 tunnin aikana, mutta Tron on tuottanut positiivista tulosta samaisena aikana.

Laajemmat kryptomarkkinat ovat menestyneet heikommin jo toisena peräkkäisenä päivänä tällä viikolla. Markkinat ovat menettäneet yli 3 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana, ja kryptovaluuttojen kokonaismarkkinakatto on jälleen alle 1,3 biljoonaa dollaria.

Bitcoin on edelleen markkinajohtaja ja on menettänyt arvostaan 2,7 % tähän mennessä. BTC käy nyt kauppaa noin 29 100 dollarilla kolikkoa kohden.

Ether käy kauppaa alle 2 000 dollarin vastustustason, kun se on menettänyt yli 4 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana.

TRX, Tron-ekosysteemin alkuperäinen token, on markkina-arvolla mitattuna paras 100:n parhaan kryptovaluutan joukossa viimeisen 24 tunnin aikana. TRX on noussut 1,4 % tähän mennessä tänään, mikä ylittää laajemmat kryptovaluuttamarkkinat tässä prosessissa.

Kirjoitushetkellä TRX:n kauppa on 0,072636 dollaria. TRX:n positiivisen suorituskyvyn takana ei ole ilmeistä katalysaattoria. Tron-verkoston USDD-stablecoin on saanut vetoa viime päivinä, huolimatta viimeaikaisesta negatiivisesta suhtautumisesta stablecoineihin.

Tarkasteltavat avaintasot

TRX/USDT-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä neutraali, koska Tron on menestynyt hyvin viimeisen 24 tunnin aikana. Tekniset indikaattorit osoittavat, että TRX on toipumassa viimeaikaisesta lamasta.

MACD-linja on negatiivisen vyöhykkeen sisällä, mutta voi pian mennä neutraalille alueelle, jos jatkuva suorituskyky säilyy. 14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (53) osoittaa, että TRX ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Jos positiivinen kehitys jatkuu, TRX voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 0,07478 dollarissa ennen päivän loppua. Se tarvitsee kuitenkin laajemman kryptomarkkinoiden tuen, siirtyäkseen yli 0,080 dollarin vastustason.

Samalla kun laajemmat markkinat ovat laskussa, TRX voi liikkua samanlaiseen suuntaan ja pudota alle ensimmäisen suuren tukitason 0,06998 dollarissa seuraavien muutaman tunnin aikana. Toisen tärkeän tukitason, 0,06704 dollarissa, pitäisi edelleen rajoittaa laskuliikettä lyhyellä aikavälillä.