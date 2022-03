WAVES on noussut muiden suosittujen kolikoiden rinnalle, aloittaen hirviömäisen härkäjuoksun, jossa se on noussut 207,5 % viimeisten 14 päivän aikana. Pelkästään tänään kolikko on noussut noin 31,85 %, mikä vahvistaa sen olevan nykyisessä nousutrendissä pidemmällä aikavälillä.

Kirjoitushetkellä WAVES kävi kauppaa 28,44 dollarilla, kaupankäyntialueen ollessa 21,64 – 30,58 dollaria.

Mutta miksi WAVESin hinta nousee tasaisesti aikana, jolloin suurin osa suosituista kolikoista voi tuskin saada huomattavia voittoja, ennen kuin karhumarkkinat valtaavat ne ja voitot menetetään. Esimerkiksi Bitcoinilla käytiin eilen kauppaa yli 42 000 dollarilla ja tänään 39 184 dollarilla.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, mikä on nykyisen WAVES-kolikoiden hinnannousun takana.

Mikä WAVES on?

Ennen kuin tutkimme, miksi WAVESin hinta nousee, on tärkeää ensin ymmärtää, mikä WAVES oikein on.

Lyhyesti sanottuna WAVES-kolikko on WAVES-lohkoketjualustan alkuperäinen token, joka tukee älykkäiden sopimusten ja hajautettujen sovellusten (dApps) käyttöä.

Miksi WAVESin hinta nousee jyrkästi?

Yksi syy WAVES-kolikon hinnan nousuun on se, että sen perustaja on ukrainalainen, josta hän twiittasi äskettäin sanoen: "Olen Zaporozhyesta, Ukrainasta."

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0 — Sasha Ivanov 🌊 (1 ➝ 2) (@sasha35625) February 27, 2022

Kryptolla on ollut suuri rooli lahjoitusten lähettämisessä Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen, ja se, että WAVESin perustaja on Ukrainasta, saa kolikon herättämään paljon huomiota kryptotilassa, jossa suurin osa on Ukrainan puolella.

Toinen syy on tuleva WAVES 2.0 -päivitys, parannettu versio WAVESista, joka keskittyy turvallisuuteen, nopeuteen ja saavutettavuuteen WAVES-alustan sisällä.