Millainen on Metacaden (MCADE) potentiaali? Voiko se tuplata hintansa presalessa?

Metacadesta näyttää tulevan suuri nimi kryptomaailmassa. Jos et ole vielä kuullut tästä projektista, tarjoaa tämä artikkeli on täydellisen tilaisuuden oppia lisää Metacadesta.

Tarjoamalla laajat Play-to-Earn -ominaisuudet ja kattavan valikoiman uskomattomia ominaisuuksia yhteisön nautittavaksi sen suosio näyttää kasvavan yhä suuremmaksi. Toistaiseksi projekti on vielä tuore, sillä MCADE-tokenin presale on vasta käynnistynyt.

Tässä artikkelissa sukellamme Metacaden maailmaan ja pohdimme sitä, kuinka paljon potentiaalia MCADE-tokeniin sisältyy tulevina vuosina.

Mikä on Metacade?

Suurin ketjupohjainen pelihalli

Metacade on suurin lohkoketjun varaan rakennettu pelihalli. Se tarjoaa GameFi-pelaajille potentiaalisesti jopa loputtomiin pelimahdollisuuksia alati laajenevassa valikoimassa Play-to-Earn-pelejä, joissa he voivat kilpailla muita pelaajia vastaan ja yrittää rikkoa omat ennätyksensä. Koska alusta on integroitu lohkoketjuun perustasolla, pelaajat voivat Metacaden avulla myös ansaita MCADE-tokeneita suorituksistaan.

Metacadessa taidoista palkitaan, ja kaikille on mahdollisuus ansaita kryptoja pelejä pelaamalla. Koska projekti on vielä alkuvaiheessa, on tämän metaversumin pelihallin rakentaminen vielä kesken. Ensimmäiset merkit viittaavat kuitenkin siihen, että siitä voi tulevaisuudessa tulla merkittävä toimija Play-to-Earn -pelaamisen saralla.

Play-to-Earn-turnauksia

Metacade-alustalla järjestetään säännöllisesti turnauksia, joista GameFi-pelaajat pääsevät nauttimaan. He voivat kilpailla toisiaan vastaan useissa eri arcade-peleissä, ja alustalla järjestetään kilpailuja myös muissa GameFi-ekosysteemiin kuuluvissa peleissä. Pelaajat voivat osallistua näihin turnauksiin ja saada runsaasti mahdollisuuksia testata taitojaan muita pelaajia vastaan ja voittaa tuottoisia MCADE-tokeneita.

Tällaiset tapahtumat ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi GameFi-yhteisön keskuudessa. Pelaajat etsivät usein muita pelaajia, joilla on samantasoinen kiinnostus kilpailulliseen pelaamiseen, jotta heidän pelikokemuksensa olisi mahdollisimman mukaansatempaava. Metacadesta muodostuukin keskeinen paikka, jossa pelaajien on mahdollista tavata, hengailla ja kilpailla toisiaan vastaan kryptopalkinnoista.

Hajautettu alusta, johon on vapaa pääsy

Metacade-alusta on rakennettu Ethereum-lohkoketjun varaan. Tämä tuo tullessaan useita erilaisia etuja, kuten integroidut palkitsemismahdollisuudet kaikille pelaajille. Ethereum on myös kryptoalan suurin Web3 -ekosysteemi, mikä tarkoittaa, että käyttäjiä on enemmän kuin missään muussa verkossa. Pelaajat, jotka haluavat ottaa kaiken irti Play-to-Earn -kokemuksestaan, voivat löytää lisää samanhenkisiä pelaajia, joiden kanssa he voivat nauttia kokemuksesta pyrkiessään samalla maksimoimaan MCADE-tokeniensa arvon.

Alustan tavoitteena on tulla ajan myötä hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO), joka antaa täyden hallinnan pelaajille. Metacade-yhteisö voi äänestää MCADE-tokeneillaan hallintoehdotuksista ja vaikuttaa suoraan alustan tulevaisuuteen.

Metagrants

Metagrants-ohjelma yhdistää eräät Web3-maailman innovatiivisimmista kehittäjistä suoraan Metacade-yhteisöön. Kukin ehdokas toimittaa ehdotuksensa Play-to-Earn -projektista, jonka hän haluaisi rakentaa, ja Metacade-yhteisö saa äänestää siitä, mitä projektia he haluaisivat eniten pelata tulevaisuudessa.

Yhteisö saa mahdollisuuden tarjota rahoitusta halutuimmille hankkeille ja vaikuttaa täten suoraan GameFin tulevaisuuteen. Koska alkuvaiheen rahoitus on ratkaisevan tärkeää kehittäjille, jotka pyrkivät rakentamaan lohkoketjun sensaatiomaisimpia pelejä, Metacade -yhteisön rooli on erittäin tärkeä laajemman kryptoteollisuuden kannalta. Tästä syystä hanke onkin herättänyt paljon huomiota.

Tienaa osallistumalla

Jokaisen Metacade -alustaan integroidun ominaisuuden ytimessä on yhteisö. Eräs uusi ja hämmästyttävä tapa, jolla Metacade pyrkii lisäämään yhteisön sitoutumista ja rohkaisemaan ihmisiä tapaamaan samanhenkisiä yksilöitä Web3-maailmassa, on MCADE-tokeneiden tarjoaminen yhteisön aktiivisimmille jäsenille. Voit ansaita kryptoja siitä hyvästä, että jaat kaiken, mitä tiedät lohkoketjupelaamisesta, ja sen seurauksena saada selville arvokasta tietoa siitä, miten pelikokemuksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Metacade esittelee myös suosituimpia Play-to-Earn-pelejä, ja tarjoaa lisäksi valtavan määrän tietoa uusille pelaajille, jotka haluavat tutustua kaikkeen GameFi-maailmaan liittyvään. Lohkoketjuteknologia tarjoaa ominaisuuksia, joihin perinteiset nimikkeet eivät pysty vastaamaan. Metacaden tehtävänä on edesauttaa alan laajentumista koko pelialalla itsessään tarjoamalla hyödyllisiä tietoja sekä uusille että kokeneille pelaajille.

Web3-työpaikkaportaali

Ajan myötä Metacade-alustaan tullaan liittämään Web3-työpaikkaportaali. Tämä yhdistää uudet GameFi-projektit yhteisöön, joka on valmis hyödyntämään niiden upeita ominaisuuksia. Vastineeksi yhteisö voi testata näitä uusia pelejä ja tienata samalla tuloja.

Metacade-yhteisö pääsee tutustumaan uusiin kuumimpiin peleihin ennen niiden virallista julkaisua ja saa näin mahdollisuuden osallistua kehitysprosessiin. Pelaajat voivat antaa palautettaan kehittäjille, jotka sitten toteuttavat yhteisön mahdolliset uudet ehdotukset ja korjaavat löytämänsä virheet.

Mikä tekee MCADE:sta niin arvokkaan?

Kasvava tarve lohkoketjupalveluille

Vuosien 2016 ja 2021 välillä kryptokäyttäjien määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Vuonna 2016 maailmassa oli alle viisi miljoonaa ihmistä, joilla oli hallussaan kryptovaluuttavaroja. Vuoteen 2021 mennessä tämä määrä kasvoi lähes 300 miljoonaan, ja nyt on vaikea löytää ihmistä, joka ei olisi kuullut puhuttavan Bitcoinista ja kryptovaluutasta.

Tämä nopea vauhti on yhdistetty räjähdysmäiseen hintakehitykseen. Tämän lisäksi alalla on tapahtunut yhä enemmän innovaatioita. Saman ajanjakson aikana, vuosina 2016-2021, on luotu aivan uudenlaisia lohkoketjuteknologian sovelluksia. Ei-vaihtokelpoisia tokeneita ( NFT ) ja lohkoketjupohjaisia pelejä on vain kaksi näistä uusista käyttötapauksista, mutta lohkoketju edistää myös virtuaalitodellisuuden leviämistä sekä mahdollistaa erilaisia asioita, kuten ympäristön muutosten automaattista tallentamisen.

Kun lohkoketjuteknologian tarjoamien mahdollisuuksien laajuus ja mittakaava kasvavat jatkuvasti, myös hajautettuja palveluja ja kryptovaluuttaa käyttävien ihmisten määrä lisääntyy. Lohkoketjuteknologian suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Kkryptovaluutan käyttäjät ovat usein syvällä sen kulttuurissa ja hyödyntävät samalla turvallista ja tehokasta tapaa tehdä liiketoimia ilman välikäsiä ja markkinoille pääsyä matalalla kynnyksellä.

GameFin tulevaisuus

Lohkoketju on valloittamassa pelialaa pyörremyrskyn lailla. Jotkut alan taitavimmista innovaattoreista ovat siirtäneet toimintansa lohkoketjuun ja pyrkivät ottamaan kaiken irti teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Axie Infinityn ja Splinterlandsin kaltaiset pelit ovat säännöllisesti houkutelleet yli miljoona aktiivista käyttäjää, ja näyttää siltä, että Metacade on seuraava projekti, joka onnistuu houkuttelemaan käyttäjiä tällä tasolla.

Lohkoketjupelit toimivat tyypillisesti siten, että niissä on virtuaalitalous, jonka avulla pelaajat voivat ostaa ja myydä digitaalisia varoja suoraan alustalla. Nämä varat ovat olennainen osa pelattavuutta. Kehittyneiden älykkäiden sopimusten ja ei-vaihtokelpoisten tokenien avulla pelaajat voivat ostaa ja myydä ainutlaatuisia esineitä, jotka vaikuttavat suoraan heidän pelaamiseensa.

Tämän pelin sisäisten esineiden osto-, myynti- ja keräysprosessin aikana syntyy korvattavaa token-likviditeettiä, jota voidaan sitten käyttää pelaajille kryptovaluuttapalkkioiden maksamiseen pelissä etenemisestä. Usein Play-to-Earn-pelit ovat myös pelattavissa ilmaiseksi, mikä tarkoittaa, että käyttäjät helposti pääsevät helposti mukaan harrastukseen, joka tarjoaa suoraan taloudellisia palkkioita pelissä vietetystä ajasta.

Metacade: hyvistä lähtökohdista tulevaisuutta kohti

Metacade sijaitsee useiden nopeasti kasvavien maailmanlaajuisten toimialojen risteyskohdassa. Tarjoamalla lohkoketjun käyttäjille uusia tapoja ansaita kryptovaluuttapalkkioita ja edistämällä GameFi-sektorin laajentumista, sillä voi olla edessään loistava tulevaisuus.

Projekti palvelee suoraan Play-to-Earn-yhteisöä useilla keskeisillä tavoilla. Koska se tarjoaa pelaajille MCADE-tokeneita hyödyllisten tietojen antamisesta koska sillä on suunnitelmissa tulla ajan myötä DAO:ksi, se pystyy tarjoamaan pelaajille valtavan määrän hyödyllisiä ominaisuuksia.

Kryptosijoittajat uskovat, että hankkeessa on potentiaalia nousta GameFin seuraava isoksi ilmiöksi. Jos MCADE pystyy kilpailemaan muiden alan suurten pelien, kuten Axie Infinityn, kanssa, sillä on edessään valtava kasvukehitys. MCADE-token julkaistiin alun perin vain 0,008 dollarin hintaan, mikä antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa 125 MCADE:aa dollaria kohden. Presale on avoinna vain rajoitetun ajan, ja sen hinnan on määrä nousta ennen kuin MCADE lopulta vapautetaan yleisölle.

GameFi-pelaajat sekä kryptosijoittajat, jotka etsivät seuraavaa tulevien vuosien potentiaalista sijoituskohdetta, ovat kaikki olleet innokkaita osallistumaan hankkeeseen. MCADE näyttää nousevan pilviin presalensa aikana ja saavuttaa jopa 200 prosentin kasvun. Tämä on ehdottomasti projekti, jota kannattaa pitää silmällä.