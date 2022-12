QuadrigaCX-vaihdon huijauksesta menetetyt 100 bitcoinia siirtyivät yhtäkkiä

Pääkohdat

QuadrigaCX hakeutui konkurssiin vuonna 2019 sen jälkeen, kun sen toimitusjohtaja Gerald Cotten kuoli salaperäisissä ja äkillisissä olosuhteissa

Cottenin väitettiin olevan ainoa, jolla oli pääsy varoja sisältäviin offline-lompakoihin

Myöhemmin Cotten paljastui huijanneensa asiakkaita QuadrigaCX:n kanssa Ponzi-järjestelmässä

Yli 100 BTC:ia siirrettiin vahingossa lompakkoon vuonna 2019 konkurssihakemuksen jälkeen, ja konkurssipesänhoitaja EY ilmoitti, että varat olivat nyt kadonneet, koska kenelläkään ei ollut pääsyä

Tänä viikonloppuna lompakot heräsivät jälleen, ja varoja siirrettiin kryptojen yhdistelypalveluun

Nukkuvat bitcoin-lompakot, jotka kuuluvat kiistanalaiseen pörssiin (ei, ei siihen) nimeltä QuadrigaCX heräsivät tänä viikonloppuna. Yli 100 lakkautettuun pörssiin sidottua bitcoinia siirtyivät pois offline-lompakoista, joita tähän asti pidettiin sellaisina, joihin kukaan ei päässyt käsiksi.

QuadrigaCX, kaikille tuntemattomille, on Gerald Cottenin perustama pörssi, ja sen aiheena on kiehtova Netflix-draama ”Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Se oli yksi varhaisista valtavirran pörsseistä, joka käsitteli yli 80 prosenttia Kanadan Bitcoin-volyymista yhdessä vaiheessa. Yksi asia oli, että kaikki oli huijausta.

Mitä tapahtui QuadrigaCX:lle?

Se hakeutui konkurssiin vuonna 2019, ja se oli velkaa asiakkaille lähes 200 miljoonaa dollaria. Myöhemmin paljastettiin, että se oli Ponzi-järjestelmä, jossa Cotten avasi tilejä peitenemillä ja hyvitti itselleen kuvitteellisia saldoja, joita hän sitten vaihtoi hyväuskoisia asiakkaita vastaan. Hän eli kaksoiselämää koko ajan, ja pörssi oli pelkkä kulissi vanhanaikaiselle Ponzi-huijaukselle.

Big Four-yritys Ernest and Young (EY) on konkurssipesänhoitaja ja tarjosi ylimääräistä juonittelua kertoessaan, että yritys lähetti vahingossa 100:ia bitcoinia lompakkoon, johon se ei päässyt käsiksi.

”Helmikuun 6. päivänä 2019 Quadriga siirsi vahingossa 103 bitcoinia… Quadrigan offline-lompakoihin, joihin yhtiö ei tällä hetkellä pääse käsiksi. Monitori työskentelee johdon kanssa noutaakseen kyseiset kryptovaluutat eri offline-lompakoista, jos mahdollista.”

Toimitusjohtaja kuolee mystisissa olosuhteissa

Syy tähän lompakkoon ei tietenkään ollut saatavilla, koska toimitusjohtaja Cotten kuoli salaperäisissä olosuhteissa matkustaessaan, synnyttäen miljoonia salaliittoteorioita. Hän oli ilmeisesti ainoa, jolla oli avaimet krypton sisältäviin offline-lompakoihin, minkä vuoksi niin monet syyttivät häntä oman kuolemansa teeskentämisestä.

Tänä viikonloppuna offline-lompakko, joka sai kyseiset 100 BTC:ia vuonna 2019, aktivoitui jälleen yhtäkkiä. Se lähetti 36 BTC:ia tästä lompakosta ja 33 BTC tästä lompakosta, jotka olivat kaksi suurimmista tapahtumista. Määrää mielenkiintoisempi on kuitenkin määränpää – kolikot lähetettiin kryptovarojen yhdistelypalvelu Wasabiin, joka toimii kryptovarojen lähteen ja määränpään häivyttämiseksi.

Mitä tämä tarkoittaa?

Onko Gerald Cotten siis elossa ja kunnossa, ja tonkii bitcoin-säästöjään?

Magdalena Gronowska, konkurssitarkastaja ja Quadrigan velkojakomitean jäsen, sanoi, ettei EY ole siirtänyt varoja. Ja EY:n aikaisemmissa raporteissa sanottiin, että Cotten oli ainoa, jolla oli pääsy lompakoille.

Rehellisesti sanottuna kukaan ei tiedä. Tämä on vain uusi kerros mystiikkaa tarinaan, joka oli jo ennestään niin outo, hämmentävä ja hämärä kuin vain voi olla. Tiedämme varmasti vain sen, että Gerald Cotten oli huijari ja QuadrigaCX oli huijaus, ja nyt kolikot, jotka oletettavasti olivat vain hänen hallinnassaan – ja joiden oletettiin siis kadonneen, kun otetaan huomioon, että hän on kuollut – liikkuvat jälleen.

Joko Cotten on siis elossa tai sitten joku muu on päässyt käsiksi näihin lompakoihin. Mutta jos toimija oli laillinen, kysynpä tätä: miksi he lähettivät varat yhdistämispalveluun?