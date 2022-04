Mokens League, NFT-pohjainen eSports-alusta, on saanut päätökseen 2 miljoonan dollarin siemenrahastonsa, CoinJournal sai tiedon lehdistötiedotteesta.

Reaaliajassa voittamiseen ja tienaamiseen tarkoitettu moninpelialusta julkisti myös pelin sisäisen valuutan, MOKA-tokenin, Polygon-verkostossa.

Tuo urheilun lohkoketjuun reaaliajassa

Yrityksen eSports-pelit käyttävät MOKAa ekosysteemin päähyöty-tokenina. Mokens eSports tuo reaaliaikaiset urheilupelit lohkoketjuun jalkapallosta alkaen, kun taas tennis, koripallo, jääkiekko ja paljon muuta ovat työn alla.

Pelaajat voivat käyttää MOKA-tokenia lyödäkseen vetoja peleistä potin kilpailukykyisillä ”Win to Earn” -listoilla. He käyttävät pelitokenia päästäkseen otteluihin ja odottavat jonossa, kunnes samalla sijoittuneet pelaajat ovat liittyneet.

Voittajat saavat palkintopotin. Mokens Leaguen perimä maksu alustan käytöstä palveluna on minimaalinen.

Ilmainen esittelytila

Uudet pelaajat voivat kokeilla onneaan vaarantamatta oikeaa rahaa free-to-play-tilassa. Voit ostaa perus-NFT:t päästäksesi peliin aikaisin.

Mokens Leagues aikoo julkistaa nämä kuun lopussa ja aloittaa niiden myynnin toukokuussa. Myynti päättyy, kun niitä ei ole jäljellä.

Martin Repetto, Monsters League Studiosin toimitusjohtaja, sanoi:

Vaikka olemme innoissamme kryptopohjaisen pelaamisen massiivisesta kasvusta, emme voi olla huomaamatta, että olemassa olevissa play-to-earn -peleissä on tällä hetkellä perustavanlaatuinen ongelma, jotka palkitsevat ihmisiä vain siitä, että he viettävät aikaa pelissä, joka ei toimi. Tämä ei ole hauskaa tai haastavaa, eikä todellakaan kestävää. NFT:t ja tokenit voivat houkutella pelaajia pelaamaan pelejämme, mutta kuten aina, pelaajia hyödyttävät myös upeat peliominaisuudet ja eSports-mekaniikka. Maailman pisimpään pelatut pelit ovat tällä hetkellä kilpailukykyisiä eSportseja. Siksi tärkein prioriteettimme on tehdä peli, jota on hauska pelata, joka on helppo saada liikkeelle, mutta jota on vaikea myös hallita.

Mokensin NFT:lle on edessä valoisa tulevaisuus

Mokensin NFT:n tulevaisuus näyttää varsin lupaavalta seuranhallinta-ominaisuuksien, metaversaalisen pelin ja metaversumi-omaisuuksien, kuten koristeiden ja stadionien, ansiosta. Hahmot tuodaan pelistä metaversumiin.

MOKA-tokenien ennakkomyynti on nyt avattu. Mokens League aikoo julkaista reaaliaikaiset moninpeli-demot yksityisesti tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä ja julkisen betaversion vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.