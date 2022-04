Kryptovaluutat ovat yleistyneet valtavasti viime vuosina, ja yhä useammat ihmiset tunnistavat ne niiden eri ominaisuuksista.

Piilaaksoa edustava kongressiedustaja, Ro Khanna, uskoo, että kryptovaluutta on valtava työkalu hajauttamisen saavuttamiseksi. Hän antoi tämän lausunnon hiljattain Yahoo Financen haastattelussa .

Haastattelussa kongressiedustaja Khanna toi esiin kryptovaluuttojen erilaiset edut. Hän totesi:

”Krypto on valtava työkalu. Tarkoitan, mikä on kryptovaluutta? Sen ytimenä on tekniikka, joka mahdollistaa hajautuksen ja poistaa kolmannen osapuolen tarpeen. Sinulla on periaatteessa kirjanpito, joka on julkinen, joten et tarvitse kolmannen osapuolen vahvistusta.”

Khannan kommentti ei tule yllätyksenä, sillä hän edustaa aluetta, jossa on joidenkin johtavien teknologiayritysten, kuten Intelin ja Applen, päämaja. Piilaakso on teknisten innovaatioiden koti Yhdysvalloissa, ja krypto on yksi viime vuosien kuumimmista teknologisista luomuksista.

Khanna nimitettiin äskettäin Amerikan kilpailevan lain edustajainhuoneen konferenssikomiteaan. Ryhmä keskittyy edistämään lainsäädäntöä parantaakseen Yhdysvaltojen kykyä kilpailla Kiinan kanssa.

Khannan mukaan kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia tarjoavat mahdollisuuden siirtää valtaa pois finanssi- tai suurista teknologiakeskuksista ja strukturoida asioita tavalla, joka antaa enemmän ihmisille omistajuutta.

”COMPETES-lakiehdotus on ennakkomaksu puhtaaseen energiaan tutkimuksen ja joidenkin tuotantomuotojen osalta, mutta tarvitsemme enemmän. Siksi meidän on hyväksyttävä presidentin 500 miljardin dollarin ilmastopaketti, jotta uusiutuvan energian alalla saadaan aikaan todellinen kuunvaihde.”

Kryptovaluutat ovat edelleen suurelta osin sääntelemättömiä eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Khanna uskoo, että laajemman kryptovaluuttamarkkinoiden sääntelemisestä on monia etuja.

”On paljon positiivista, ilmeisesti [kryptovaluutta] on säänneltävä eikä sitä voida käyttää laittomiin tarkoituksiin, mutta kaiken kaikkiaan se on positiivista.”