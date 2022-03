Dogecoin nousi sen jälkeen, kun Musk sanoi, ettei hän myy krypto-osuuksiaan.

Dogecoin nousi sen jälkeen, kun Elon Musk ilmoitti, ettei hän myy kryptojaan.

Siirto on iso juttu ja osoittaa, että Elon Musk hallitsee edelleen Dogecoinia.

Dogecoin on edelleen sidottu valikoimaan, kuten muutkin markkinat.

Dogecoin ( DOGE ) on suurin vuonna 2020 suosioon nousseista meemikolikoista. Vaikka kyseisen meemikolikon trendi on hidastunut merkittävästi, Dogecoin on edelleen yksi todennäköisimmin pumppaavista, jos markkinat kääntyvät jälleen nousuun. Tämä johtuu siitä, että sitä tukee Elon Musk, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja vahvoista äänistä krypto-alalla.

Hänen voimansa tuli selvimmin esiin toukokuussa 2021, jolloin Bitcoinin hinta laski, kun hän kyseenalaisti sen ympäristölliset vaikutukset. Tänään hänen vaikutusvaltansa markkinoilla vahvistui, ilmoittaessaan, ettei hän myy krypto-osuuksiaan, mukaan lukien Dogecoin.

Muskin näkemyksen vaikutus Dogecoinin hintaan oli massiivinen nousu, ennen kuin se jatkoi vaihteluväliä, joka on ollut tyypillistä sen hintakehitykselle viime viikkoina.

Tästä seuraa, että Dogecoin voisi olla krypto, joka voisi antaa sijoittajille poikkeuksellisia tuottoja, kun markkinat kääntyvät jälleen nousujohteisiksi. Tämä johtuu siitä, että Elon Musk on asettanut silmänsä avaruuden kolonisaatioon, ja hän on ollut siitä hyvin äänekäs. Jo vuonna 2021 hän ilmoitti tutkivansa planeettojen välistä kaupankäyntiä ja siinä käytettäviä kryptoja.

Hän oli jopa mukana Doge-1 -nimisessä projektissa, jonka tavoitteena oli testata Dogecoinin soveltuvuutta planeettojen väliseen kaupankäyntiin. Vaikka Doge-1 -operaatio näyttää hidastuneen, on aina mahdollisuus, että se voi palata ja nostaa Dogecoinin helposti uusiin korkeuksiin.

Dogecoin jatkaa kaupankäyntiä vaihteluvälillä

Kuten muutkin markkinat, Dogecoin on valikoimaan sidottu. Dogecoinilla käydään tällä hetkellä kauppaa 0,1195 dollarin ylärajan ja 0,1104 dollarin alarajan välillä. Jos härät rikkovat ylärajan 0,1195 dollarissa, yli 0,13 dollarin hinnat voivat olla mahdollisia lyhyellä aikavälillä.

Jos karhut kuitenkin ottavat kontrollin ja työntävät Dogecoinin alarajan läpi, 0,1104 dollariin, alle 0,10 dollarin hinnoista voi helposti tulla todellisuutta lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

Dogecoin nousi 14. maaliskuuta sen jälkeen, kun Elon Musk sanoi, ettei hän myy mitään krypto-osuuksistaan. Se osoittaa, että Elon Muskilla on merkittävä vaikutus Dogecoiniin. Mikäli Muskin avaruusretkistä voi päätellä jotain, voi Dogecoin kokea massiivisen nousun, jos hän valitsee sen johonkin avaruus-seikkailuistaan.